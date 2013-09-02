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"Vira bismillah" bereketiyle geldi

Av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek sezona başlayan balıkçıların bereketi tezgahlara da yansıdı.

"Vira bismillah" bereketiyle geldi

Av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek sezona başlayan balıkçıların bereketi tezgahlara da yansıdı.

02 Eylül 2013 Pazartesi 18:35
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EDİRNE

Yeni sezonla, balıkçılar bereketli tezgahlara, vatandaşlar da taze, ucuz ve çeşitli balığa kavuştu.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Sait Sivri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun bereketiyle geldiğini söyledi.

Vatandaşların balığa rağbet gösterdiğini belirten Sivri, şöyle konuştu:

"Yeni sezonla palamut akını başladı. Palamut 10-15 lira arasında satılıyor. İstavrit bol çıkıyor, 7 liraya satıyoruz. Çupra, levrek ve mezgit bol miktarda çıkıyor. Balıkçılık iki gündür çok zevkli bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlar rahatlıkla ucuz balık yiyebiliyor. Mesela uskumru 8, çupra ve levreğin fiyatı 10-13 lira arasında değişiyor. Karadeniz levrek 13-20 lira arasında satılıyor. Mezgit 20 lira. Hamsinin satışı daha başlamadı. Şu an en ucuz balık ithal palamut ve istavrittir."

Sivri, tezgahındaki balıkların genellikle Tekirdağ, Karadeniz ve İstanbul bölgesinden geldiğini kaydetti.

Balıkçı Hamza Köksoy da bu yıl balık satışlarında bolluk bereket beklediklerini söyledi.

Yaşar Kuş da yeni sezonda balıkların bol olduğunu vatandaşların bu yıl ucuza balık yiyebileceğini ifade etti.

Vatandaşlar da sezonun başlamasıyla birlikte tezgahların ucuz ve taze balıklarla dolmasından memnun olduklarını ifade etti.

Öte yandan vatandaşlar, balıkçı tezgahındaki 1 metre uzunluğundaki 60 kilogramlık orkinos balığına ilgi gösterdi. Balığın kilosu 15 liraya satılıyor.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 18:36
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