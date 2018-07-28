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Vergi Dairelerinde hafta sonu mesaisi

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son başvuru gününün 31 Temmuz olması nedeniyle herhangi bir sıkışıklığa yol vermemek ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Temmuz 2018 Cumartesi ve 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 17.00' a kadar Manisa merkez ve ilçelerindeki tüm vergi dairelerinin açık bulundurulacağı kaydedildi.

Vergi Dairelerinde hafta sonu mesaisi

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son başvuru gününün 31 Temmuz olması nedeniyle herhangi bir sıkışıklığa yol vermemek ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Temmuz 2018 Cumartesi ve 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 17.00' a kadar Manisa merkez ve ilçelerindeki tüm vergi dairelerinin açık bulundurulacağı kaydedildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:16
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Vergi Dairelerinde hafta sonu mesaisi

HASRET DİLEK DELİER
Manisa Vergi Dairesi Başkanvekili Ramazan Yaşar, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son başvuru gününün 31 Temmuz Salı günü olduğunu ifade ederek Manisa merkez ve ilçe vergi dairelerinin, yoğun başvurulara cevap vermek ve herhangi bir sıkışıklığa yol vermemek amacıyla 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günleri saat 17.00'a kadar hizmet vereceğini kaydetti.

MANİSA'DA BAŞVURU SAYISI 76 BİNİ GEÇTİ

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için an itibariyle başvuru sayısının 76 Bini aştığını kaydeden Yaşar, “ 7143 Sayılı Yapılandırma başvuru döneminin yanısıra bilindiği gibi, 2017 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci, 6736 sayılı bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların yedinci ve 2018 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme sürelerinin 31 Temmuz 2018 Salı günü sona erecektir.

Bu nedenle, 7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Temmuz 2018 Cumartesi ve 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 17.00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır. Yapılandırma Kanunu çerçevesinde Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde ise katsayı alınmadığı gibi Yİ-ÜFE tutarından da yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. Ayrıca Kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 25 indirim imkanı sağlanmakta. Vatandaşlarımızın borçlarını ödeme konusunda gösterdikleri ilgi ve duyarlılığa teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Manisa Vergi Dairesi Başkanvekili Yaşar, “7143 sayılı yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabilecektir. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden birisi tercih edilebilecek, yapılandırılan tutarlarda taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak şekilde 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecektir. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekmektedir. İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak. Vatandaşlarımız konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresinden, vergi dairelerinden ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER)’den bilgi alabilecektir” dedi.

Haber - Hasret Dilek Delier - Manisa

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Hasret Dilek Delierönce VatanVergi DaireleriHafasonu
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