Astrolog: Özlem Çetinkaya Yılmaz

VENÜS RETROSU 2018

05.10.2018 -16.11.2018

4 Kasım’da durağa girecek..

VENÜS RETROSU BAŞLANGICI: 5 EKIM 2018 10°50’/Akrep SRx saat 22:04

VENÜS RETROSU BİTİŞİ: 16 KASIM 2018 25°14’/Terazi SD saat 13:50

18 Kasım’da duraktan çıkacak.

2018 yılında gerçekleşecek olan 41 günlük bu VENÜS retrosunu iki ayrı şekilde incelemeliyiz.

VENÜS AKREP DÖNEMİ = 5.10.2018 – 31.10.2018

VENÜS TERAZİ DÖNEMİ = 31.10.2018 – 16.11.2018

Olarak iki ayrı enerji ve konular olarak incelemeliyiz.





VENÜS TRANSİTİ İÇİN DETAYLI İNCELEME

(İstanbul’a göre)

3 Eylül 25°00’/ Terazi burcunda gölgeli günler başlayacak.

4 Ekim’de 10°49’/ Akrep burcunda saat 22:05’de “S” durağan konuma girecek.

6 Ekim 10°50’/Akrep’te Rx retro hareketine başlayacak.

15 Kasım’da 25°15’/ Terazi burcunda saat 13:51’de “S” durağanlaşacak.

17 Kasım’da 25°15’/ Terazi burcunda saat 13:51’de direk hareketine dönmek üzere hızlanmaya başlayacak.

18 Aralık’ta 10°50’/Akrep burcunda saat 06:17’de gölgeli durumdan çıkmış olacak…

Bu Venüs retrosunda yaşayacaklarımızın ilk sinyallerini; bu gölgeli süreçte kendisini göstereceğini bilmeliyiz.

Ayrıca; bundan 8 sene önce; “8 Ekim 2010 – 18 Kasım 2010” ne yaşadığınızı hatırlayın. Benzer konuları bu retro sürecinde yaşayabilirsiniz.

VENÜS DEVİNİMİ

Venüs Güneş çevresindeki bir tam turunu 225 Günde tamamlar.

Venüs her 18 ayda bir retro hareketini gerçekleştir ve yaklaşık 6 hafta boyunca bu retro hareketini yapar.

Aslında hiçbir gezegen geri gitmez. Ancak gezegenlerinde hızlarında değişimler olabiliyor ve buna göre yeryüzünden gözlemlendiğinden o gezegen “geri gidiyormuş” gibi görünüyor.

Venüs’ün retro durumunda, Venüs gezegeninin temsil ettiği konularda yani eski aşk veya finansal konularda bir gözden geçirme yaşabiliriz.

Venüs direkt gittiğinde yeni aşk ilişkileri kalbin değişmesine neden olabilir. Venüs'ün retrograd evresi boyunca yapılan yatırımlar değer kaybedebilir.

Kırk bir gün sürecek olan 2018 yılının Venüs retrosu; Akrep burcunda başlayacak ve son on günü Terazi burcunda gerçekleşecek.

BU RETRO KONU İTİBARİ İLE;

VENÜS-AKREP

Venüs Akrep burcunda düşük durumda olduğundan, şüphe, kıskançlık, tutku ile bağlanma, endişeler, krizler söz konusu olacaktır.

Gizemli, çekici ve karizmatik kadınlar, kadın ajanlar, hayat kadınları, gibi konular gündem oluşturabilir.

Dünya’nın bir yerinden ajan bir kadının hikayesini duyabiliriz.,

Tutkulu aşklar, aşk cinayetleri bu günlerde artabilir.

Cinsellik konuları gündeme gelecektir.

Geçmiş aşklarımız bu süreçte karşımıza çıkar ve açık kalmış kitaplar için sayfayı kapatma fırsatı yaratır.

Manipüle edilen piyasalar, borsa spekülasyonları, tefeciler, mafya, kara para, derin devlet kapitalleri, gizli hesaplar, gizli kasalar gibi gündem yaşayabiliriz bu 41 günlük süreçte.

Diplomatik krizler, derin devlet, örtülü ödenek, vergi kaçakçılığı başlıkları altında gündem oluşturacak konular tam Akrep teması olarak bu Venüs’ün retrosunda ortaya çıkacak konular olarak duruyorlar.

Define avcıları, madenler, petrol, mineral ve kristaller, mağaralar, kuyular gibi konular gündeme gelirken, bunlar petrol gibi “yer altı zenginlikleri” gibi konuları Dünya gündemine taşıyabilecek ve geçmişte yapılan antlaşmaları masaya yatırabilecek enerjiler olarak açığa çıkabilir.

Akrep “kazma” ile ilgilidir. Dolayısı ile Venüs/akrep bu kazının muhtemelen suda olabileceğini, yani “denizde petrol sondajı” gibi konuları gündem olarak yaşantımıza girebileceğini gösteriyor.

Casuslar, ajanlar, dedektifler, bilim adamları, arkeologlar, medyumlar, mumyalar, bu dönemde ilgi uyandıracak konulardan olacaklardır.

Ölüm deneyleri, okültizm, mistisizm, ezoterizm ve ruhçuluk konularında “içe çalışan” bir enerjiden söz edebiliriz. Venüs /Akrep sürecinde bu konulara ilgi artar. Dolayısı ile retro olduğunda, geçmişte bu konularla deneyimleri olan kişiler/konular gündem oluşturacaktır.

Sonuç olarak; Venüs’ün retro olduğu bu süreçte, enerji içe doğru çalışacağından problemler yaşanacaktır. Tüm bu konular “olumsuz” tarafları ile karşımıza çıkarken; diğer taraftan da geçmişten gelen konuları da düzeltmek için bir fırsatta sunar…

RETROSUNUN KONU BAŞLIKLARI

İKİLİ İLİŞKİLER ve AŞK

FİNANSAL KONULAR

DİPLOMATİK KRİZ

Bundan 8 sene önce; “8 Ekim 2010 – 18 Kasım 2010” ne yaşadığınızı hatırlayın. Benzer konuları bu retro sürecinde yaşayabilirsiniz.

Ancak bu süreyi ikiye bölmeliyiz.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

Akrep burcunda gerçekleşen bir Venüs retrosu ile; aklımıza ilk olarak, geçmişte yaşanan tutkulu, kin, nefret, öfke ve kıskançlık gibi uç duyguların yaşandığı ama sayfası açık kalmış bir aşk romanını getiriyor akla.

Dolayısı ile; “ya hep ya hiç” deyipte köprüleri attığımız bir aşk, küllerinden doğup yeniden bir fırsat vermeniz için bu retro sürecinde karşınıza çıkabilir. Değerlendirebilirsiniz.

Yalnız çok fazla beklenti içine girmemenizi şimdiden öneririrm, çünkü retronun tekrar direk hareketine dönüşü ile, yine her şey eskisi gibi olabilir.

Yani sadece kısa bir zaman dilimi olan bu 41 günlük büyülü süreci, bu açık kalmış aşk romanını kapatmak için değerlendirebilirsiniz.

“5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018” arasını geçmiş hesapları sorarak, yüzleşerek.

“9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018” arasını ise karşılıklı “saygı ve nezaketi” geri kazanmak üzere değerlendirebilirsiniz.

Diğer bir Venüs/Akrep teması ise ; eğer o zamanlarda yaşadığınız üreme organlarında yaşanan bir sağlık sorunu idi ise; bunun tekrarlama durumu olabilir. Dikkat.

Finansal konular olarak ta bu süreçte herhangi bir yatırım yapmamanızı, herhangi bir emlak satın almamayı, duyduğunu spekülatif dedikoduları göre kararlar almamanızı tavsiye ederim.

Venüs’ün Akrep burcunda retro olduğu süreçte, “finansal krizler” yaşanabilir. Dikkat.

Borsa’da spekülasyon dönemi olarak yaşanabilir. Dolayısı ile sahip olunanlarda bir değer kaybı söz konusu olması mümkün olan bir süreç olacaktır.

Ancak bunu fırsata çevirmek ve alım yapmak isteyenler için ise; değerinin çok altında mal edinebilecekleri için, fırsat dönemi de diyebiliriz.

Ülkeler arasında da “diplomatik- krizler” doğabilir.

Bu krizlerin “yer altı zenginlikleri” ile ilgisi olabilir. Bazı sondajlar, petrol veya maden aramak gibi konular masaya yatırılabilir.

Bu sondaj konuları muhtemelen “su”da yapılan aramalarla ilgili olacağını düşünüyorum.

Doğum haritalarında Venüs’ü direk harekette olanların, bu Venüs retrosunda yapması gerekenler:

“Retroda gelen, retroda gider” sözünden yola çıkarak, bu süreçte bir aşka başlamayın. Özellikle yeni bir aşka başlama veya bitirme kararı almayın.

Kendi irademiz dışında gelişen kadersel bitişlere de direnmeyin.

Evlilik, nişan veya herhangi resmi imza gerektiren herhangi bir işlem yapmayın.

Ev alım-satımı bu süreçte yapmayın.

Estetik operasyonlar için Venüs retrosunun bitmesini bekleyin.

Ev dekorasyonuyla ilgili çalışmalarınızı retro sonrasına erteleyin.

Lüks alış-verişlerinizi bu retro süreçte yapmayın.

Venüs retroda geçmiş aşklarınıza şans verme fırsatları doğar. Varsa yarım kalmış bir hikayeniz değerlendirin. ( Yeni bir aşk başlatmayın, fakat eski bir aşka şans tanıyabilirsiniz).

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VENÜS RETROSUNUN TÜRKİYE’YE ETKİSİ

VENÜS RETROSUNDA DÜNYA İÇİN GEÇERLİ OLACAK OLAN KONULAR:

BORSA’DA SPEKÜLASYONLARA DİKKAT!

YATIRIMLARINIZ DEĞER KAYBEDEBİLİR.!

DİPLOMATİK OLARAK BİR KRİZ DÖNEMİNDEN SÖZ EDEBİLİRİZ:

FİNANSAL KRİZ YAŞANABİLİR.

BANKALARDA MANİPÜLATİF HAREKETLER GÖZLENEBİLİR.

PARA DEĞER KAYBEDEBİLİR.

YER ALTI DEĞERLERİNDE- MADENLER VEYA PETROL GİBİ ZENGİNLİKLERDE SORUNLAR YAŞANABİLİR…

Türkiye haritasına göre yorumlarsak:

Türkiye bu Venüs retrosunu; çocuklar, sanatçılar, gençler, keyif aldığı alanlar olan spor, hobi, şans oyunları, borsa, aşklar olan beşinci evinde yaşayacak.

Bu Venüs retrosunu Türkiye için iki ayrı zaman dilimine bölüm bu şekilde incelemekte fayda var.

Ancak bu süreyi ikiye bölmeliyiz.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

BORSA’DA SPEKÜLASYONLARA DİKKAT!

YATIRIMLARINIZ DEĞER KAYBEDEBİLİR.!

ŞANS OYUNLARINDA ÖNEMLİ BİR KONU GÜNDEME GELEBİLİR.

FİNANSAL KRİZ YAŞANABİLİR.

BANKALARDA MANİPÜLATİF HAREKETLER GÖZLENEBİLİR.

PARA DEĞER KAYBEDEBİLİR.

YER ALTI DEĞERLERİNDE- MADENLER VEYA PETROL GİBİ ZENGİNLİKLERDE SORUNLAR YAŞANABİLİR…

SANATÇI ÖLÜMLERİ YAŞANABİLİR.

AŞK CİNAYETLERİ GÜNDEME GELEBİLİR.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

DİPLOMATİK OLARAK BİR KRİZ DÖNEMİNDEN SÖZ EDEBİLİRİZ.

Liderler karşılıklı olarak SAYGI ve NEZAKET konularında bu dönemde sınanabilirler.

Finansal alanda “dengelenmek” amaçlı bir geri gidiş, kısa süreli bir kayıptan söz edilebilir.

Yeni CB Sistemine göre Türkiye’yi Venüs Rx 2018 olarak yorumlarsak:

Yeni CB Sistemine göre; Türkiye bu Venüs retrosunu (4 Ekim - 18 Kasım) “gizli düşmanlar” evi olan 12. evinde karşılıyor.

2018 yılında gerçekleşecek olan 41 günlük bu VENÜS retrosunu iki ayrı şekilde incelemeliyiz.

VENÜS AKREP DÖNEMİ = 5.10.2018 – 31.10.2018

VENÜS TERAZİ DÖNEMİ = 31.10.2018 – 16.11.2018

olarak iki ayrı enerji ve konular olarak incelemeliyiz.

VENSÜ _AKREP DÖNEMİ

5.10.2018 – 31.10.2018

Venüs Akrep burcunda güçlü değildir.

ALAN: Gizli düşmanlar alanı

Gizli Düşmanlarımızın sayısında artış olabilir.

Dolayısı ile, “diplomatik kriz” olarak yansıyabilecek olan bu süreci, gizli kapılar ardında aleyhimize işleyebilecek bir durum olarak yaşayabiliriz.

Bu aleyhte işleyebilecek durumun, gizli olabilecek olan işlere, hazineye, servete veya ödeneklere yönelik olabileceğini görüyoruz (Venüs Rx 12.evde).

“Finansal kriz” olarak hayatımıza yansıyabilecek olan bu süreci ( 4 Ekim- 18 Kasım), ekonomimiz olan alanda yaşayabiliriz.

Yalnız bir şekilde büyüyen ve biriken hazineden de söz etmek te mümkün olacak.

Komşu olan ülkeler biri veya bir kaçı ile, kayıp (gad) getirebilecek girişimler / agresyon yaşanabilir.

VENÜS_TERAZİ DÖNEMİ

31.10.2018 – 16.11.2018

Venüs Terazi burcunun yöneticisidir.

ALAN: Müttefik Ülkeler alanı

Dolayısı ile bu retro olduğu süreçte; özellikle DİPLOMASİ konuları öne çıkacaktır.

Dolayısı ile retro süreçte, bu alanda bir 2 haftalık bir olumsuzluk yaşanabilir.

Ülke liderlerinin karşılıklı “saygı ve nezaket” konuları ile sınanacakları ve muhtemelen karşındakinin hakkına saygı, konuları gündeme gelebilir.

Muhtemelen üye olunan gruplarda ( NATO, BM gibi) veya üye olunan grupların devreye girerek “ara buluculuk” yaptıkları durumlar söz konusu olabilir.

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VENÜS RETROSUNUN BURÇLARINIZA ETKİSİ

Yükselen burcunuza göre okuyunuz…

Sevgili Boğalar, İkizler, Yengeçler ve Teraziler

Ekim - Kasım aylarında

“eski aşlarınız” karşınıza gelebilir,

eski romanlar açılabilir..

Koç ve yükselen Koçlar 8

Siz bu Venüs retrosunu 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında, ortak gelirler, krediler ve borçlar alanı olan sekizinci evinizde yaşayacaksınız.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

Dolayısı ile bu süreçte karşınıza geçmişte edinmiş olduğunuz borçlarınız karşınıza sorun çıkartacak şekilde gelebilir.

Bilmediğiniz veya unutulmuş bir borç bakiyesi karşınıza çıkabilir.

Eşten veya ortağınızdan hak ettiğiniz geçmiş alacağınız da bu süreçte elinize geçebilir.

Beklediğiniz ama bir türlü sonuçlanmamış bir miras konusu da, “geçmiş bir kazanç” konusu olarak ta karşınıza gelebilir.

Geçmişten gelen bir sağlık konusunun nüksetmesi sonucu bir ameliyat söz konusu olabilir.

Ölmüş bir kadın ile medyumatik bir ilişki veya bir rüya yolu ile ilişki kurulması da bu süreçte yaşayabileceğiniz bir olay olabilir. Bu süreçte bu bağın tamamen koparılması özellikle arafta kalmış bir ruh için mümkün olabilecektir. Bir çeşit helalleşme yaşayacak olabilirsiniz.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

Venüs retrosu biterken son on günü ise; ortaklıklarınızı ve eşinizi veya geçmişteki eşinizle ilgili ama bir türlü kopamadığınız ilişkinizi gözden geçirecek olabilirsiniz.

Ayrıca partnerinizle ilgili bir “kıskançlık, endişe ve şüphe” dönemi yaşayabilirsiniz.

Bu süreçte “ben” yerine “biz” demeyi denemeli ve partnerinizle ilişkinizde geçmişte yaptığınız hatalar ile ilgili bir karşılıklı yüzleşmeyi yaşamalı (hasır altı edilen sorunlar konuşulmalı), konuları masaya yatırıp üzerinde netleşebilirsiniz.

Tüm bu hesaplaşmalardan sonra;

ya açık kalmış sayfayı kapatıp, helalleşip ayrılabilir.

veya

karşılıklı “saygı/ nezaketinizi” geri kazanmak üzere ilişkinize bir şans verebilirsiniz.

Bu süreci iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Boğa ve yükselen Boğalar 7

Siz bu Venüs retrosunu 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında, ortak ve partneriniz olan yedinci evinizde yaşayacaksınız.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

Karşınızdaki kişinin krizlerini anlamaya çalışmak bu süreçte karşılaşacağınız bir durum olabilir.

Muhtemelen bu süreçte karşınıza geçmişte yarım kalan, açık bir aşk hikayesi karşınıza gelecektir. Ve siz bir çeşit yüzleşme yaşayacak olabilirsiniz.

Ya açık kalan bir kitabın sayfasını kapatacak

veya

Bu eski ilişkinize sarılacak ve kendisine bir şans verecek olabilirsiniz.

Ancak hayatınızda gündemde olan bir partneriniz olabilir. Hatta evli bile olabilirsiniz. Bu durumda, partnerin kıskançlığını, ilişkinize dair yaşayacağı şüpheciliğini ve endişelerini yaşayabilirsiniz.

Kendisini bu süreçte anlamaya çalışıp, kendisini eğer ilişkinize önem veriyorsanız desteklemelisiniz.

Dolayısı ile; yaşanabilecek bu kafa karışıklıklarını, ortadan kaldıracak ve bazı kitapları artık tamamen kapamak size kalacak…

Bu süreçte kendinizi iyice tartacaksınız.

Ayrıca bu süreçte siz de eşinizi, onun geçmişte yaşamış olduğu bir aşkın kendisini hatırlatmasından dolayı kıskanabilirsiniz.

İçinde bulunduğunuz sürecin farkında olup, sabırla geçmesini beklemek ve bu süreçte eşinizi izlemek sizin içinde önemli bir fırsat olacaktır.

Partneriniz bu süreçte,

Eski aşkına mı ilgi duyuyor?

yoksa

Kendisi ile nazik bir şekilde helalleşip ve vedalaşıp, sizin yanınıza mı geliyor?

Bu süreci iyi değerlendirin.

Unutmadan bir uyarıda daha bulunmalıyım…

Bu süreci sadece eski ilişkiniz/partneriniz için değerlendirin.

Yeni bir evlilik yapmak bu süreçte hiç uygun değildir…

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

Venüs retrosu biterken son on günü ise; geçmişte sahip olmuş olduğunuz bir sağlık sorununuz ( muhtemelen böbrekeler ve uniner sistem ile ilgili) ile ilgili konular gündeminize girebilir. Ve bu süreçte artık geçmişte yapmış olduğunuz hatalarınız varsa beslenme ve yaşama stili olarak “sağlıklı yaşam” adına bunları düzelterek yaşamınıza yeni bir yön verebilirsiniz.

Ikızler ve yükselen Ikızler 6

Siz bu Venüs retrosunu 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında, sağlık, günlük rutin işleriniz olan altıncı evinizde yaşayacaksınız.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

Çeçmişte sahip olmuş olduğunuz bir sağlık sorununuz ; muhtemelen üreme organlarınızla ilgi olan bir sağlık konusu tekrar gündeminize girebilir.

Bu sağlık konusunu önemseyip, hastalığınıza karşı sorumlu bir şekilde davranmamızı tavsiye ederim.

Akrep enerjisi işin içinde olduğuna göre, bir hastalıktan ameliyat yönüyle kurtulmak mümkün olabilecektir.

Önemseyin lütfen.

Diğer taraftan günlük rutin hayatınızda çalışıyorsanız; iş arkadaşlarınız arasında

Çalışmıyorsanız; günlük yaşantınızda size yardımcı olan kişiler arasında;

bir “kıskançlık, şüphe ve endişe” durumlarını deneyimleyeceğiniz konular gündem oluşturabilir.

Yaklaşık bir ay boyunca bu kıskançlık konularını yaşayabilir krizler, entrikalar veya manipülasyonlar gündeminizi oluşturabilir.

Ayrıca bu süreçte evden kaçmış olan bir kediniz varsa, Venüs retrosunda evinin yolunu bulup, geri gelebilir.

Gözünüz kulağınız kapıda olsun lütfen.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

Venüs retrosu biterken son on günü ise; daha çok geçmiş bir aşkınızın hatırlanması söz konusu olabilir.

Varsa böyle geçmişte yarım kalmış bir aşk hikayeniz, bu süreçte karşınıza

Ya; o sayfayı karşılıklı helalleşip tamamen kapamanız

veya geçmişte yarım kalmış bu aşkınıza yeniden bir şans vermek üzere

karşınıza çıkabilir.

Değerlendirin.

Bu süreçte; BORSA’da spekülasyonlara karşı da uyanık olmalısınız.

Varsa eğer bir yatırımınız bu on günlük süreçte BORSA oldukça değer kaybedebilir.

Ancak bunu bir fırsata da çevirebileceğiniz durumlar olacağını bilmelisiniz.

Yengeç ve yükselen Yengeçler 5

Siz bu Venüs retrosunu 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında, aşkınız, çocuklarınız ve hobileriniz gibi keyif aldığınız alan olan beşinci evinizde yaşayacaksınız.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

Venüs retrosnun ilk bir aylık süresi boyunca, geçmiş aşk hikasinin karşınıza gelmesi muhtemeldir.

Varsa böyle geçmişte yarım kalmış bir aşk hikayeniz, bu süreçte karşınıza

Ya; o sayfayı karşılıklı helalleşip tamamen kapamanız

veya geçmişte yarım kalmış bu aşkınıza yeniden bir şans vermek üzere

karşınıza çıkabilir.

Değerlendirin.

Ayrıca; geçmişte ki bir “çocuk” konusu eğer ikili ilişkinizde bir bozulma varsa, bunu düzeltmek için bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Eğer size küsmüs bir çocuğunuz varsa, bu süreci ilişkinizi düzeltmek için değerlendirebilirsiniz.

Çocuk sahibi değil de eğer bir çocuk istiyorsanız, vede sırf bu yüzden ayrılmış olduğunuz bir partneriniz, aşkınız var ise eğer, bu süreçte bu ilişkinizi yeniden canlandırabilirsiniz.

İlişkinize bir şans daha verebilirsiniz.

Ancak bu ilişkinin geçmiş bir ilişkiyle alakalı olabilir. Yeni bir ilişkiye başlamanız için unutmayınız ki, Venüs retro süreci uygun değildir.

Bu süreçte; BORSA’da spekülasyonlara karşı da uyanık olmalısınız.

Yatırımlarınız ve bu süreçte Borsa oldukça değer kaybedebilir.

Ancak bunu bir fırsata da çevirebileceğiniz durumlar olacağını bilmelisiniz.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

Venüs retrosu biterken son on günü ise; evinizle ilgili bir tadilat konusu gündeme gelebilir. Ancak bu süreç ne bir tadilat yapmak için, nede yeni bir eve taşınmak için uygun bir süreç değildir.

Eğer böyle bir niyetiniz var ise, bunu yıl sonuna kadar bekletmeniz (Özellikle yılın 3. Merkür retrosunu da atlattıktan sonra gündeme almanız) önemli olacaktır.

Aksi takdirde pişman olmanız büyük bir olasılıktır.

Aslan ve yükselen Aslanlar 4

Siz bu Venüs retrosunu 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında, eviniz, aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili olan dördüncü evinizde yaşayacaksınız.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

Bu retro sürecinde herhangi bir ev tadilatına girmemeniz, taşınmamanız önemli olacaktır. Karşınıza böyle bir konu çıkacaksa eğer; Bunu yıl sonuna kadar bekletmeniz (Özellikle yılın 3. Merkür retrosunu da atlattıktan sonra gündeme almanız) önemli olacaktır.

Ayrıca eğer bir ev alım satımı düşünüyorsanız,

Eğer satacaksanız bunun değerinin çok altında gideceğini

Eğer alacaksanız; değerinin çok altında alacağınızı

bilmelisiniz…

Ayrıca bu süreçte muhtemelen annenizin üreme organları ve idrar yolları ile ilgili bir sağlık sorunu gündeme gelebilir. Bir ameliyat veya tedavi süreci ile bu hastalıktan kurtulmak mümkün olabilir.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

Venüs retrosu biterken son on günü ise; yakın çevrenizle ilgili kardeşiniz veya kuzeninizle ilgili geçmişte bozulan ilişkinizi düzeltmek adına değerlendirebileceğiniz on günlük bir süreciniz olacak.

Değerlendirin.

Başak ve yükselen Başaklar 3

Siz bu Venüs retrosunu 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında, yakın çevreniz, kardeş kuzen gibi yakın akrabalarınız ve eğitim ile ilgili alan olan üçüncü evinizde yaşayacaksınız.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

Venüs retrosunda ; yakın çevreniz, kardeşiniz veya kuzeninizle ilgili geçmişte bozulan ilişkinizi düzeltmek adına değerlendirebileceğiniz bir aylık bir süreç olacak önünüzde.

Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Komşular, kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili iletişimlerinizin bozulabileceği bir süreçtesiniz.

Yeni bir eğitime veya bir kursa bu süreçte başlamamanız önemlidir. Retro bitiminde bununla ilgili fikriniz değişebilir.

Paranız boşuna gidebilir. Bu nedenle retronun bitimini beklemeniz daha doğru olabilir.

Ancak bu süreci geçmişte bozulmuş olan ikili ilişkinizi düzeltmek için değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca eğer eğitim çağındaysanız, bu süreçte geçmişte kaçırmış olduğunuz eğitim fırsatlarınızı yeniden yakalamanız için olaylar yaşayabilirsiniz.

Değerlendirin…

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

Venüs retrosu biterken son on günü ise;

Mal varlığınızda değer kaybetme dönemi olabilir bu süreç. Bu nedenle elden bir mal çıkarmamaya satmamaya özen göstermeniz yerinde olur. Çünkü değerinin altında gidecektir.

Bir de bu süreçte psikolojik olarak bakarsak kendi “özdeğerinizde” bir kayıp söz konusu olabilir. Dolayısı ile bu süreçte kendinizi de çok fazla yargılamamanızı tavsiye ederim. Çünkü retro bitiminde bu duygu durumunuz değişecektir.

Ayrıca bu süreç “kendi özdeğeriniz” ile ilgili geçmişte yaşadığınız bir değer kaybını geri kazanım süreci olabilir. Kendinizle yüzleşerek ve yaşayacağınız farkındalıklarla, geçmişte kaybettiğiniz kendinize olan güveninizi ve kendi öz değerinizi geri kazanabileceğiniz bir süreçtesiniz.

Değerlendirin…

Terazi ve yükselen Teraziler 2

Siz bu Venüs retrosunu 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında, ortak gelirler, krediler ve borçlar alanı olan sekizinci evinizde yaşayacaksınız.Venüs burcunuzun yönetici gezegeni dolayısı ile sizi yakından ilgilendiren bir retro olacak bu süreç.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

Bu bir aylık Venüs retrosu sürecinde; psikolojik olarak bakarsak kendi “özdeğerinizde” bir kayıp söz konusu olabilir.

Dolayısı ile bu süreçte kendinizi çok fazla yargılamamanızı tavsiye ederim. Çünkü retro bitiminde bu duygu durumunuz değişecektir.

Maddi kazanımlarınızda bir erime söz konusu olabilir…

Ayrıca maddi kazançlarınızla ilgili geçmişte kaçırdığınız fırsatlar nedeniyle oluşmuş olan, kayıplarınızı, bu süreçte geri kazanıp, yerine koyabilieceğiniz fırsatlarınız doğabilir.

Bir diğer taraftan bu süreç “kendi özdeğeriniz” ile ilgili geçmişte kaybettiğiniz bir durumun geri kazanım süreci olarak yaşayabilirsiniz…

Kendinizle yüzleşerek ve yaşayacağınız farkındalıklarla, geçmişte kaybettiğiniz kendinize olan güveninizi ve “kendi öz değerinizi” geri kazanabilirsiniz.

Bu süreçte alış- veriş konusunda dikkat etmelisiniz.

Eğer bir şey satacaksanız, bu değerinin çok altında gidebilir.

Eğer bir şey alacaksanız, bunu değerinin altında alabileceğiniz fırsatlarınız da olabilir.

Diğer sahip olduklarınızın da değer kaybedeceği bir aylık bir süreç olacağını bilmelisiniz.

Partnerinizle de bu süreçte ilişkinizde sorun yaşayabileceğiniz süreçte olacağınızdan dikkatli olmanız gereken bir süreçte olduğunuzu unutmayınız.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

Venüs retrosu biterken son on günü ise; kendinizle ve imajınızla ilgi bir geri kazanım sürecinde olacaksınız.

Geçmişte hasar almış imajınızla ilgili, bir geri kazanım süreci olarak değerlendirebilirsiniz bunu.

Bu durum estetik ve dış görüntünüzle de ilgisi olabilir; ancak bu süreci geçmiş konular için değerlendirin. Örneğin yeni bir estetik girişimde bulunmak için doğru bir süreç değil. Sadece geçmişte yapmış ancak memnun olmamış ve bunun düzeltilmesi için değerlendirebilirsiniz.

Akrep ve yükselen Akrepler 1

Siz bu Venüs retrosunu 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında, siz imajınız ve dış dünya’ya verdiğiniz mesaj olan birinci evinizde yaşayacaksınız.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

Bu bir aylık süreci geçmişte hasar almış olan imajınızı geri kazanmak üzere değerlendirebilirsiniz.

Dış görüntünüzle de ilgili eğer geçmişte bir estetik operasyon geçirdiyseniz, bunu düzeltmek için değerlendirebilirsiniz. Ancak karşınıza çıkabilecek yeni estetik operasyonlarını mümkünse yıl sonuna kadar ertelemeniz yerinde olacaktır.

Bu süreç ayrıca, partnerinizle ilgili ilişkinizde bir test süreci yaşayabilirsiniz. Bu süreçte kısknaçlık, şüphe ve endişe yaşayabilirsiniz. Bu nedenle ilişkinizin krize girmemesi için retro bitene kadar kontrollü olmalısınız…

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

Venüs retrosu biterken son on günü ise; kendi kişisel gelişim alanınızda bazı farkındalıklar yaşayarak değerlendirebilirsiniz. Özellikle geçmişte yaşamış olduğunuz haksızlıklarınızla ilgili olarak, bu adaletsizliği düzeltmek adına değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca kendi iç dünya’nızda bir yüzleşme ve farkındalıkla kendi kişisel gelişim alanınızda olumlu bir adım atabilir ve tekamülünüzde bir basamak daha çıkabilirsiniz.

Sadece bu retro sürecinde bazı yüzleşmeler canınızı sıkacak olabilir. Ancak bunları fark edip, kabul edip, onları düzeltmek için çaba sarf ettiğinizde ancak ilerleyebileceğinizi de bilmelisiniz…

Böbreklerinizle ilgili bir sağlık sorunu da gündeme gelebilir.

Yay ve yükselen Yaylar 12

Siz bu Venüs retrosunu 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında, kendi iç dünyanız olan, farkındalıklar ve yüzleşmelerin yaşanacağı onikinci evinizde yaşayacaksınız.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

Bu bir aylık Venüs retrosu sürecini; kendi kişisel gelişim alanınızda bazı farkındalıklar yaşayarak değerlendirebilirsiniz.

Özellikle geçmişte yaşamış olduğunuz haksızlıklar ile ilgili olarak, bu adaletsizliği düzeltmek adına değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca kendi iç dünya’nızda bir yüzleşme ve farkındalıkla kişisel gelişiminizde olumlu bir adım atabilir ve tekamülünüzde bir basamak daha çıkabilirsiniz.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

Venüs retrosu biterken son on günü ise; sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla olan alanda , geçmişte bozulan ilişkilerinizi düzeltmek üzere değerlendirebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla ikili ilişkileriniz bu süreçte, doğru gidemeyeceğinden yeni bir arkadaşlık ta başlatmanızı tavsiye etmem. Ancak geçmişte bozulan arkadaşlık ilişkilerinizi düzeltmek için değerlendirebilirsiniz bu süreci.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar 11

Siz bu Venüs retrosunu 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında, sosyal çevreniz ve arkadaş gruplarınız olan onbirinci evinizde yaşayacaksınız.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

Dolayısı ile bu bir aylık süreci; sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla olan alanda , geçmişte bozulan ilişkilerinizi düzeltmek üzere değerlendirebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla ikili ilişkileriniz bu süreçte, doğru gidemeyeceğinden yeni bir arkadaşlık ta başlatmanızı tavsiye etmem. Ancak geçmişte bozulan ilişkilerinizi düzeltmek için değerlendirebilirsiniz bu süreci.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

Venüs retrosu biterken son on günü ise; geçmişte kaçırmış olduğunuz kariyer fırsatlarınız tekrar karşınıza gelebilir. Dolayısı ile bu on günlük süreci bu kaçırdığınız iş imkanlarınız üzerine yoğunlaşarak, bizzat bu imkanları kendiniz yaratarak değerlendirebilirsiniz.

Kova ve yükselen Kovalar 10

Siz bu Venüs retrosunu 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında, kariyeriniz ve toplumsal statünüz olan onuncu evinizde yaşayacaksınız.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

Bu bir aylık süreçte geçmişte kaçırmış olduğunuz kariyer fırsatlarınız tekrar yaşayarak geçirebilirsiniz.

Dolayısı ile bu bir aylık süreci, kaçırdığınız iş imkanlarınız üzerine yoğunlaşarak değerlendirebilirsiniz.

Bu süreç ayrıca toplumsal statünüzü de geri kazanmak adına değerlendirilebilecek bir süreçtir.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

Venüs retrosu biterken son on günü ise;

Yurtdışı ile ticaret konusunda geçmişte elinizden kaçan bir fırsatı yakalamak

Yüksek eğitim ile ilgili geçmişte kaçırmış olduğunuz fırsatlar

Geçmişte yapmayı planladığınız ama yapamadığınız bir seyahati tekrar gündeme alarak

Yabancılarla geçmişte bozulmuş olan ikili ilişkilerini tekrar düzeltme fırsatı olarak

değerlendirebilirsiniz.

Balık ve yükselen Balıklar 9

Siz bu Venüs retrosunu 05.10.2018 -16.11.2018 tarihleri arasında, yüksek eğitim, yurt dışı ile ticaret ve seyahatleriniz konusu olan dokuzuncu evinizde yaşayacaksınız.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci “Venüs Akrep” temaları

Bu süreçte yapmayı palnladığınız bir yüksek eğitim var ise, ikili ilişkilerinizde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü kontrol edemediğiniz tutumunuz yüzünde bu alanda sorun yaşayabilirsiniz.

Yurt dışı ile ihracat işiniz varsa yine bu bir aylık süreçte sorunlar yaşabileceğinizi söyleyebilirim.

Bu durum finansal alanda yaşanan krizler nedeniyle olabileceği gibi; logistik alanında da yaşanabilir.

Unide akademisyenlerle, mahkemede hakimlerle ve din adamları ile ilişkilerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz.

Ancak bu süreci geçmişi tamir etmek adına bir fırsata da çevirebilirsiniz.

Yurtdışı ile ticaret konusunda geçmişte elinizden kaçan bir fırsatı yakalamak

Yüksek eğitim ile ilgili geçmişte kaçırmış olduğunuz fırsatlar

Geçmişte yapmayı planladığınız ama yapamadığınız bir seyahati tekrar gündeme alarak

Yabancılarla geçmişte bozulmuş olan ikili ilişkilerini tekrar düzeltme fırsatı olarak

değerlendirebilirsiniz.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini ise “Venüs Terazi” temaları

Venüs retrosu biterken son on günü ise;

Ortaklarınızla aranızda çıkabilecek sorunlar ikili ilişkilerinizin bozulmasına neden olabilir.

Ancak bu durumu da fırsata çevirmek isterseniz, bu durumda:

Ortaklarınızla ilgili geçmişte bozulmuş olan ilişkilerinizi düzeltmek adına değerlendirebilirsiniz. Karşılıklı adalet, nezaket ve saygıyı geri kazanmak adına değerlendirebilirsiniz…

https://www.youtube.com/watch?v=IFsM5VKYLQ4&t=328s

Venüs retrosu videosunu izleyebilirsiniz.

Sağlıkla

Özlem Çetinkaya YILMAZ

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