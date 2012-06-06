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Venüs güneşin önünden geçti

Antalyalılar Venüs'ün güneşin önünden geçişini Konyaaltı Plajı'nda izledi.

Venüs güneşin önünden geçti

Antalyalılar Venüs'ün güneşin önünden geçişini Konyaaltı Plajı'nda izledi.

06 Haziran 2012 Çarşamba 08:39
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Venüs güneşin önünden geçti

     Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 105 yıl içinde bir daha gerçekleşmeyeceği açıklanan Venüs'ün güneşin önünden geçişini izlemek için Antalyalılar ve turistler Konyaaltı Plajı'nda bir araya geldi.

     Gecenin erken saatlerinden itibaren Konyaaltı Beach Park'taki 11 No'lu Plajda toplanan Antalyalılar ve turistler, saat 05.30'da doğan güneşin yüzünü bulutlar nedeniyle 06.20'ye kadar göremedi. Güneşin bulutların arasında kendini göstermesiyle beraber Antalyalılar, güneşe bakılabilen özel gözlük ve dürbünlerle tarihi olaya tanıklık ettiler. Vatandaşlar Venüs'ün geçişini heyecanla izledi. 
     Venüs'ün geçişini izlemek için plaja gelen vatandaşlardan Ozan Yılmaz, gece saat 03.00'de geçişi izlemek için geldiğini söyledi. Havanın bulutlu olduğunu görünce önce üzüldüğünü ancak yaklaşık 1 saat gecikmeli olarak Venüs'ün geçişini net bir şekilde izlediklerini belirtti. 
     Antalya'ya tatile geldiğini belirten Dilara Toytepe, gece saat 02.00'de plaja geldiğini ve Venüs'ün geçişini izlediği için mutlu olduğunu söyledi.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 00:40
Anahtar Kelimeler:
Venüs
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