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Velilere ''kayıt'' uyarısı

Ankara Milli Eğitim Müdürü Aydoğan, "Veliler kendi bölgesinin dışındaki okulu zorlamayacak, çocukların okulları değişmeyecek" dedi

Velilere ''kayıt'' uyarısı

Ankara Milli Eğitim Müdürü Aydoğan, "Veliler kendi bölgesinin dışındaki okulu zorlamayacak, çocukların okulları değişmeyecek" dedi

06 Haziran 2012 Çarşamba 13:57
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Velilere ''kayıt'' uyarısı
ANKARA - Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, okullara kayıtların otomatik olarak yapıldığını vurgulayarak, ''Veliler hiçbir surette kendi bölgesinin dışındaki okulu zorlamayacak. Çocukların okulları değişmeyecek'' uyarısında bulundu.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, okullara kayıt işlemleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla birlikte ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç türde okul olduğunu belirten Aydoğan, Ankara'da ilkokul ve ortaokulların ayrılması çalışmalarının yapıldığını bildirdi.
Aydoğan, ''Veliler panik yaşıyor. Ortaokul dediğimiz zaman, bütün ilkokuldaki çocukları alıp başka yere göndereceğimizi zannediyorlar. Ortaokul da desek, ilkokul da desek mevcut okuyan öğrenciler bundan etkilenmeyecek. Öğretmeniyle, idarecisiyle okula devam edecek'' diye konuştu.
Haziran ayı içinde kayıtların başlayacağını söyleyen Aydoğan, ''Kayıt diye bir şey yok aslında, öğrencinin hangi okula kaydının yapıldığı sistemden okulun listesine düşüyor'' dedi. Kayıt işlemleri için velilerin okula gitmeyeceğini belirten Aydoğan, ''Veliler kendi bölgesindeki okula göndermek istemeyince, başka okulları zorluyor. Veliler hiçbir surette kendi bölgesinin dışındaki okulu zorlamayacak, çünkü bunun çaresi yok'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 05:57
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