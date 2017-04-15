Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90064
ALTIN
152.118
DOLAR
3.6851
STERLIN
4.6111
EURO
3.9157
Bu karar Emre'yi şok etti
SON DAKİKA
Bu karar Emre'yi şok etti
'Ertuğrul Gazi' mobil oyun oldu
'Ertuğrul Gazi' mobil oyun oldu
Havalimanında drone önlemi
Havalimanında drone önlemi
KDV’de yeni dönem kapıda
KDV’de yeni dönem kapıda
Denizlerde av yasağı
Denizlerde av yasağı

'Vatan Şairi'nin evi tarihe ışık tutuyor

Tekirdağ'da bulunan ve vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eserlerle kent müzesi haline gelen Namık Kemal Evi, kent mutfağı, misafir, oturma ve yatak odalarıyla şehir kültürünü yaşatıyor.

'Vatan Şairi'nin evi tarihe ışık tutuyor

Tekirdağ'da bulunan ve vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eserlerle kent müzesi haline gelen Namık Kemal Evi, kent mutfağı, misafir, oturma ve yatak odalarıyla şehir kültürünü yaşatıyor.

15 Nisan 2017 Cumartesi 12:01
5 Okunma
'Vatan Şairi'nin evi tarihe ışık tutuyor

Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda yapılan 3 katlı ev, 1933 yılında restore edildikten sonra Namık Kemal Evi olarak ziyarete açıldı.

Tarihe tanıklık eden Namık Kemal Evi'nde, Tekirdağ mutfağı, misafir, oturma ve yatak odalarını tanıtan etnografik eşyalar ve şair Namık Kemal hakkında yazılmış eserler bulunuyor.

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi sorumlusu Sezai Kurt, yaptığı açıklamada, evin kentin tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Evin, vatandaşların desteği ve evlerinden getirdikleri tarihi ve kültürel eserlerle yapıldığını belirten Kurt, evi yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktardı.

21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da dünyaya gelen, "Vatan Şairi" olarak anılan Namık Kemal, şiirin yanı sıra tenkit, biyografi, tiyatro, roman, tarih ve makale türlerinde eserler yaptı.

Namık Kemal, 2 Aralık 1888'de, hayatını kaybetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Namık Kemal EviOsmanlı MimarisiVatan ŞairiNamık Kemal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbrahim Erkal’ın hayati tehlikesi devam ediyor
İbrahim Erkal’ın hayati tehlikesi devam ediyor
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
'Korku Meddah'lığı yapıyor
'Korku Meddah'lığı yapıyor
Nisan ayında kayak keyfi
Nisan ayında kayak keyfi
Hem kenti güzelleştiriyor hem ev geçindiriyorlar
Hem kenti güzelleştiriyor hem ev geçindiriyorlar
'Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz'
'Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ