'Vatan Şairi'nin evi tarihe ışık tutuyor

Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda yapılan 3 katlı ev, 1933 yılında restore edildikten sonra Namık Kemal Evi olarak ziyarete açıldı.

Tarihe tanıklık eden Namık Kemal Evi'nde, Tekirdağ mutfağı, misafir, oturma ve yatak odalarını tanıtan etnografik eşyalar ve şair Namık Kemal hakkında yazılmış eserler bulunuyor.

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi sorumlusu Sezai Kurt, yaptığı açıklamada, evin kentin tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Evin, vatandaşların desteği ve evlerinden getirdikleri tarihi ve kültürel eserlerle yapıldığını belirten Kurt, evi yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktardı.

21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da dünyaya gelen, "Vatan Şairi" olarak anılan Namık Kemal, şiirin yanı sıra tenkit, biyografi, tiyatro, roman, tarih ve makale türlerinde eserler yaptı.

Namık Kemal, 2 Aralık 1888'de, hayatını kaybetti.