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'Vatan elden gittikten sonra can olsa ne olur'

FETÖ darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT binası önünde askerler tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Ünlü, "Vatan elden gittikten sonra can olsa ne olur, olmasa ne olur. Bugün darbe girişimi olsa yine meydanlara inerim" dedi.

'Vatan elden gittikten sonra can olsa ne olur'

FETÖ darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT binası önünde askerler tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Ünlü, "Vatan elden gittikten sonra can olsa ne olur, olmasa ne olur. Bugün darbe girişimi olsa yine meydanlara inerim" dedi.

05 Ağustos 2016 Cuma 11:06
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'Vatan elden gittikten sonra can olsa ne olur'

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaralanan Ömer Ünlü, "Vatan elden gittikten sonra can olsa ne olur, olmasa ne olur. Bugün darbe girişimi olsa yine meydanlara inerim." dedi.

Tedavisine memleketi Adıyaman'da devam edilen Ünlü, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Ünlü, darbe girişimini yemek yediği sırada televizyondan öğrendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine arkadaşlarıyla TRT'nin önüne gittiklerini söyledi.

Orada bulunan kalabalığa askerler tarafından acımasızca ateş edildiğini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Ordu evinden gruba ateş edildi fakat içimizde bir korku yoktu. Sanki yabancılar bizim ülkemize girmiş, yabancı bir asker bize ateş ediyor gibiydi. Çok sayıda kişi orada yaralandı. Yaralıları arabaya koyduk. O ara parmağımdan vurulduğumu fark ettim, baş parmağım yarıdan kopmuştu. İki gün özel bir hastane de tedavi gördüm. Biz dört kişiydik, yanımdaki arkadaşların üçü şehit oldu bir ben sağ kaldım. Vatan elden gittikten sonra can olsa ne olur, olmasa ne olur. Bugün darbe girişimi olsa yine meydanlara inerim." dedi.

Ünlü, darbe girişiminde şehit olanların ailelerine baş sağlığı dileyerek, gazilere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini aktaran Ünlü, "Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum. Zaten düzelir düzelmez ilk hedefim bir kere dünya gözüyle cumhurbaşkanımızın elini öpmek. Allah FETÖ'cülerin belasını versin, çoğu cezaevinde, ölüm onlara kurtuluş olur. Onlara ömür boyu hücre cezası daha iyi olur." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 05.08.2016 11:07
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖDarbe GirişimiİstanbulTürkiyeKhkOHALTrtRecep Tayyip Erdoğan
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