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Varto'da 1 astsubay şehit oldu

Varto'da, evine giderken silahlı saldırıya uğrayan bir astsubay başçavuşun şehit olduğu bildirildi.

Varto'da 1 astsubay şehit oldu

Varto'da, evine giderken silahlı saldırıya uğrayan bir astsubay başçavuşun şehit olduğu bildirildi.

24 Mayıs 2012 Perşembe 08:32
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Varto'da 1 astsubay şehit oldu

Muş Valisi Ali Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Varto'da saat 19.00 sularında görevden dönüp evine giden Varto Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı astsubay başçavuş Erdinç Aydın'ın (24), uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu söyledi.

Saldırının, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından, yakın mesafeden yapıldığının tespit edildiğini ifade eden Çınar, şöyle konuştu:
''Ankara'nın Sincan ilçesi nüfusuna kayıtlı astsubay başçavuş Aydın'a saldırı arkadan yapılmış. Saldırının yakın mesafeden, 7.65 milimetre çapındaki bir silahla gerçekleştirildiği saptandı. Olay bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş. Saldırıda ağır yaralanan Aydın, ambulansla Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Aydın şehit oldu. Şehit astsubay Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.''
Vali Çınar, ''saldırıyı gerçekleştiren kişinin ve olayın, terörle bağlantısının olup olmadığını araştıracaklarını'' belirterek, saldırıyı yapan kişinin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını, olayın netlik kazanmasının ardından detaylı açıklama yapacaklarını da kaydetti.

Şehit astsubayın baba evinde yas var
Keçiören Etlik Mahallesi Kıvrımlı Caddesi Oğultürk Sitesi'ndeki baba evine gelen Ankara Merkez Komutanlığı'ndan askeri yetkililer, şehidin annesi Belgüzar Aydın ile babası emekli Başçavuş Erdoğan Aydın'a acı haberi verdi ve başsağlığı diledi.
Şehadet haberinin duyulmasıyla şehidin yakınları ve komşuları da eve gelip ailenin acısını paylaştı. Bu sırada şehidin evine Türk Bayrağı asıldı.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 00:33
Anahtar Kelimeler:
Şehit
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