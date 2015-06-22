Varil bombasından kurtuldu korkusuna yenik düştü

HATAY - Suriye'deki iç savaş tüm hızıyla ve şiddetiyle sürerken ardında çok sayıda ölü, yaralı ve hüzünlü hayat hikayelerini de bırakıyor. Kimi çatışmalarda kimi de Esed'e bağlı birliklerin hava saldırılarında hayatını kaybederken ağır yaralanan, uzvunu yitiren veya yaşadıkları korkuyla ağır travma yaşayan Suriyelilerin sürdürdüğü yaşam da yürek burkuyor. Bu travmayı yaşayanlardan biri de 20 yaşındaki Suriyeli Fatma Kul...



Evlerinin yakınına düşen varil bombasından yara almadan kurtulan 20 yaşındaki Fatma Kul, babasını kaybettiği saldırı sonrası yaşadığı korkuyla önce felç oldu sonra kansere yakalandı. Hatay'daki evde yatağa bağlı yaşamını sürdüren talihsiz genç kızın tek isteği ise yeniden yürüyebilmek.



Yaklaşık 1.5 yıl önce Halep'ten Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldiklerini anlatan anne Galiye Casim (46), savaşın ailesinde çok derin yaralar açtığını söyledi.



Evlerinin yakınan düşen "varil bombası" yüzünden eşini kaybettiğini anlatan Casim, "Saldırı sırasında kızım Fatma da evdeydi. Çok şükür hiçbir yara almadı. Ancak yaşadığı korku nedeniyle o günden bu yana yatağa mahkum oldu. Suriye'de birkaç kez hastaneye götürdük fakat yeterli bakılmadığı için Türkiye'ye geldik" dedi.



Evladının kısmi felç geçirdiğini öğrendikten sonra dünyalarının başlarına yıkıldığını anlatan gözü yaşlı anne, kızının ayağa kalkamadığını belirterek "Bu acılarımızı bile unutmamışken, kızıma kanser teşhisi kondu. Kızım ve ben yine büyük bir acı yaşadık. Eşim ve kimsem yok. Şu an paramız olmadığından tedaviye gidemiyoruz. Onun tüm ihtiyaçları ben gidermeye çalışıyorum. Hayırseverlerden insanlık adına yardım bekliyorum" diye konuştu.



"Yürümek istiyorum"



Hayatının savaş yüzünden altüst olduğunu anlatan Fatma Kul ise saldırı sonrası yaşadığı korku nedeniylefelç olduğunu söyledi.



Çok geçmeden doktorların bacağında tümör tespit ettiğini anlatan Kul, şöyle devam etti:



"Doktorlar kötü huylu olduğunu, kansere yakalandığımı söyledi. Hayatım şu an alt üst olmuş durumda. Babamı ve sağlığımı kaybettim. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Bir buçuk yıldır hayattan ve yaşamaktan ümidimi kestim. Türkiye'ye geldik çünkü bize yardım edecek tek yer burası olduğunu biliyoruz."



