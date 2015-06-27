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Van kahvaltısının baş tacı "otlu peynir"

Dağlarda yetişen otlarla hazırlanan ve Van kahvaltısının vazgeçilmezi olan "otlu peynir", zahmetli yapım aşamasından sonra kahvaltı sofralarını süslüyor.

Van kahvaltısının baş tacı "otlu peynir"

Dağlarda yetişen otlarla hazırlanan ve Van kahvaltısının vazgeçilmezi olan "otlu peynir", zahmetli yapım aşamasından sonra kahvaltı sofralarını süslüyor.

27 Haziran 2015 Cumartesi 12:25
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Van kahvaltısının baş tacı
VAN

Van ve yöresinde önemli bir geçim kaynağı olan "otlu peynir", dağların yüksek kesimlerinde yetişen otlarla peynirin buluşturulması sonucu kahvaltı sofralarını süslüyor.

Bölgede yıllardır yöresel lezzet olarak kabul edilen otlu peynirin yapımı, ilkbahar ve yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalardan toplanan çeşit çeşit otların toplanmasıyla başlıyor.

Van'ın en tanınmış hayvansal ürünü otlu peynir, koku ve lezzet açısından öteki peynirlerden çok farklı olup, koyun sütü, özel mayası ile yaylalardan toplanan ve şifalı olduğu bilinen "dağ nanesi, kekik, sirmo (yabani sarmısak), mendo, helis, çaşur, siyabo" adlı otlardan üretiliyor.

Üretim aşaması zahmetli olan ve uğraşı gerektiren otlu peynir, Van ve çevresindeki kırsal yerleşim bölgelerinde birçok ailenin en önemli geçim kaynağını oluşturuyor. Kadın emeğiyle yapılan bu peynir, hayvanların meralara çıkmaya başladığı ve dağ otlarının yetiştiği ilkbahar ve yaz mevsiminde yapılıyor.

AA

Son Güncelleme: 27.06.2015 11:37
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Van Kahvaltısının Baş Tacı Otlu Peynir
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