Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94072
ALTIN
254.576
DOLAR
6.5665
STERLİN
8.4837
EURO
7.6336
Van Gölü havzasında kuşların görsel şöleni
Van Gölü havzasında kuşların görsel...
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
İlişki döngüsü depresyona neden olabilir
İlişki döngüsü depresyona neden olabilir
Asya'daki ilk veri merkezinin yeri belli oldu
Asya'daki ilk veri merkezinin yeri...
A Milli Erkek Basketbol Takımı Almanya'da parkeye çıkıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı...

Van Gölü havzasında kuşların görsel şöleni

Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 213'ünün gözlemlenebildiği Van Gölü havzasında, birbirinden farklı kuş türleri ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Van Gölü havzasında kuşların görsel şöleni

Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 213'ünün gözlemlenebildiği Van Gölü havzasında, birbirinden farklı kuş türleri ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:44
0 Okunma
Van Gölü havzasında kuşların görsel şöleni

VAN - Göç yolları üzerinde olması nedeniyle her dönem farklı kuş türlerinin gözlemlenebildiği Van Gölü havzasında bu yıl su seviyesinin yükselmesi, kuş popülasyonunu canlandırdı.

Türkiye'nin sulak alanlarının 3'te 1'ini oluşturan havza, başta flamingo olmak üzere kuğu, dikkuyruk, uzun bacak, kılıçgaga, balıkçıl, halkalı cılıbıt ve sakar meke gibi narin türlere ev sahipliği yapıyor.

Önceki yıllarda yağışların az olması nedeniyle kuruyan sulak alanlar, bu yıl yağışların da olumlu etkisiyle kuşların uğrak yeri haline geldi.

Havzadaki sulak alanların tamamında görülebilen farklı kuş türleri, ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Kuş bilimi açısından da bilim adamlarının araştırmalar için tercih ettiği alanların başında gelen havza, doğal güzellikleriyle de turizme önemli katkı sağlıyor.

"Binlerce flamingoyu bir arada görmek mümkün"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, havza genelinde su seviyesinin yükselmesinin yaban hayvanları üzerindeki etkisini incelediklerini anlattı.

Türkiye'deki 453 kuş türünün yarısının Van Gölü havzası içerisindeki en büyük kuş cenneti olan Erçek Gölü'nde görüldüğünü belirten Aslan, kuşların genelde güvenli ve üremek için uygun ortam aradıklarını aktardı.

Prof. Dr. Aslan, flamingoların bu yıl Ak Göl'ü tercih ettiği ifade ederek, şöyle dedi:

"Ak Göl her sene yaz ayları kuruyor ama bu yıl Van Gölü çevresindeki suların yükselmesiyle Ak Göl kurumadı. Beslenme alanlarının yoğun olması ve güvenliğin de sağlanmasıyla flamingolar bu yıl buraya geldi. Önceki yıllarda bu mevsimde Ak Göl'de hiç flamingo görülmezken, bu yıl su seviyesinin yükselmesiyle binlerce flamingoyu bir arada görmek mümkün."

"Nesli tükenmekte olan birçok kuş türü artık burada üremekte"

Suyun yükselmesinin diğer kuş türlerine de faydasının olduğunu anlatan Aslan, "Her sene görülen kuş ölümleri bu sene daha az görüldü. Su seviyesinin yükselmesi bu açıdan faydalı oldu. Eskiden şehirlere yakın yerlerde görülmeyen flamingolar, artık şehirlere yakın yerlerde görülmeye başlandı. Kısacası Van Gölü havzasındaki bu değişiklik, sulak alanlarına büyük zenginlikler kattı. Daha önce Çelebibağ Sazlığı'nda hiç görülmeyen flamingolar bu yıl her tarafta görülebiliyor. Önceki yıllarda rastlamadığımız ya da nesli tükenmekte olan birçok kuş türü artık burada üremekte. Eğer böyle sulak alanlar çoğalırsa kuş sayısı da çoğalır ve daha fazla yaban hayvanı buralara akın eder." dedi.

Kaçak avcılık ve kirliliğin önlenmesiyle gelecek nesillere bir kuş cenneti bırakılabileceğini vurgulayan Lokman Aslan, "Güvenliği sağlanırsa, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını tehdit eden herhangi bir olumsuzluk olmazsa ve su seviyesi de böyle olursa, ilerde Van Gölü ekoturizmi ve ornito turizmi olarak ülkemizde büyük önem kazanacak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Van GölüKuşlarGörselşölen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevsimlik işçilerin aile hasreti
Mevsimlik işçilerin aile hasreti
Ecrin bebek Gaziantep'te şifa buldu
Ecrin bebek Gaziantep'te şifa buldu
Yeni öğrencilerini otogarda karşıladılar
Yeni öğrencilerini otogarda karşıladılar
KPSS birincisi Ağrılı Sinan Yıldırım ailesinin gururu oldu
KPSS birincisi Ağrılı Sinan Yıldırım ailesinin gururu oldu
Tel kırma sanatını dünyaya tanıtıyor
Tel kırma sanatını dünyaya tanıtıyor
Saime öğretmen beynine takılan pille hayata tutundu
Saime öğretmen beynine takılan pille hayata tutundu
Salça yapımının 'Hız'lı çifti
Salça yapımının 'Hız'lı çifti
Anıtkabir'in hediyelik eşyaları Yozgat'tan
Anıtkabir'in hediyelik eşyaları Yozgat'tan
Orman yangınlarıyla 30 yıldır mücadele ediyor
Orman yangınlarıyla 30 yıldır mücadele ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ