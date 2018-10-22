Van depremi tecrübe kazandırdı

Yaşanan afetlerde canlarını hiçe sayarak görevlerini başarıyla yerine getirmeye çalışan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Van'da 7 yıl önce yaşanan iki ayrı depremde çok sayıda kişiyi enkazdan kurtararak, bu tür olaylara müdahale konusunda tecrübe de kazandı.

Deprem, çığ, sel ve heyelan gibi birçok olayda hayat kurtarmak için büyük cesaret örneği gösteren ekipler, eğitimlerini sürekli tekrarlayarak, olası afetlere karşı 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

Van'da 2011 yılında yaşanan yıkıcı iki depremde vatandaşın yardımına koşan AFAD ekipleri, çok sayıda kişiyi enkaz altından canlı çıkarmayı başararak takdir toplamıştı.

AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van depreminde enkaz altından kurtardıkları hayatlarla kendilerini de bu tür konularda geliştirdiklerini ve eksikliklerini giderdiklerini söyledi.

"644 vatandaşın hayatını kaybettiği Van depreminde Van AFAD ve diğer kuruluşları, çalışmalar sonucu enkaz altından 252 kişinin kurtarılmasına vesile oldu" diyen Uçar, şunları ifade etti:

"Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 26 yerel düzeydeki hizmet grupları ile kamu kurum kuruluşları ve sendikalarla birlikte bölgesel eğitim ve tatbikatlar düzenliyoruz. Yapılan değişiklikler hakikaten ciddi boyutta. Personelimiz kendini profesyonelce yetiştiriyor. Enkaz alanları yangın alanları ve tırmanma duvarlarıyla ciddi bir alan oluşturduk. Araç gereç konusunda yine hükümetimize minnettarız hakikaten yapılacak yatırımlar en yüksek seviyede yapılmış ve yapılıyor. Kurumsal olarak biz depremden birçok konuda ders çıkardık. İbret aldık, gerekeni yaptık, yapıyoruz ve yapmaya çalışıyoruz."

"220 bin vatandaşı afet konusunda bilgilendirdik"

AFAD Van Birlik Müdürü Sadi Ekin de kurum bünyesinde yapılan hizmet içi eğitimlerle personeli hazır hale getirdiklerini anlattı.

Araç ve ekipman konusuna ciddi yatırım yapıldığını da dile getiren Ekin, şunları kaydetti:

"Van'da 2011 yılında yaşanan iki ayrı deprem bize tecrübe olarak çok şey kazandırdı. Bugüne kadar il içinde öğrenci, öğretmen, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden toplam 220 binin üzerinde vatandaşımıza afet bilinci ve afete hazırlık noktasında bilgilendirme yaptık. Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası olması gerekenlerle ilgili 220 bin vatandaşımızı bilgilendirdik."

Afet eğitimlerinde nüfusa oranla Türkiye'de birinci sırada olduklarını vurgulayan Ekin, şöyle devam etti:

"Bunun dışında yapmış olduğumuz hizmet içi eğitimlerde, personelin eksiklerini tamamlama noktasında diğer kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde arama ve kurtarma grubu olarak, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Eksiklerimizi görmek, tecrübe kazanmak adına ileri bir seviyeye ulaştığımızı düşünüyorum. Van'a yakın olan Ağrı, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt'te meydana gelebilecek afetlere müdahale etme noktasında bu illere de destek sağlıyoruz."

Arama Kurtarma Teknisyeni Erdal Kan ise araç, gereç anlamında bütün eksikliklerin giderildiğini olası bir afet karşısında 24 saat hazır bekleyen ekiplerin olduğunu söyledi.

Kan, "24 saat esasına göre çalıştığımız için 7 gün 24 saat olası afetlere hazırız." dedi.