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Van'da öğrenciler vatan için söyledi

Van'ın Erciş ilçesinde ortaokul öğrencileri, farklı mekanlarda seslendirdikleri şarkı, türkü ve marşlarla "Vatan İçin Söyle" klibi hazırladı.

Van'da öğrenciler vatan için söyledi

Van'ın Erciş ilçesinde ortaokul öğrencileri, farklı mekanlarda seslendirdikleri şarkı, türkü ve marşlarla "Vatan İçin Söyle" klibi hazırladı.

06 Haziran 2017 Salı 12:16
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Van'da öğrenciler vatan için söyledi

İlçede Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu öğrencilerinin, müzik öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları kliple sergiledikleri performans beğeni topladı.

Okulun müzik öğretmeni Gökhan Gül, yaptığı açıklamada, öğrencilerle farkındalık oluşturmak için böyle bir proje yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Klipte şarkı, türkü ve marş seslendirdiklerini ifade eden Gül, "Ekim ayında başladığımız 'Vatan İçin Söyle' çalışmasını mayıs ayı sonunda bitirdik. Yaklaşık 8 ay süren çalışmamızda 3 seri seslendirdik, 'Kerküğün zindanı', 'Gülümse anne' ve '15 Temmuz Marşı'nı öğrencilerimizle ve öğretmen arkadaşlarımla icra etmeye çalıştık" dedi.

"Milli Seferberlik" ilanı

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Milli Seferberlik' ilanına biz de kayıtsız kalmayalım diye harekete geçtik" diyen Gül, şöyle devam etti:

"Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu olarak, milli birlik ve beraberliğimizi, Kuvayımilliye ruhumuzu diri tutmak adına böyle bir çalışmaya karar verdik. 8 aylık sürede stüdyo ekipmanlarımı okula taşıdım. Öğrencilerimizin ses kayıtlarını alarak, eserlerin altyapısını kendim oluşturdum. Her hafta egzersiz çalışmalarımızı sürdürdük. Vatanımızı seviyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz. Milli ve beraberliği önemsiyoruz. Bayrağımıza, devletimize, milletimize bağlıyız. Bu şekilde öğrenciler yetiştirmek için bu tarz çalışmaları önemsiyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Yahya Kemal Beyatlı OrtaokuluVanVan ErcişErcişVatan İçin Söyle
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