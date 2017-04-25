Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94246
ALTIN
146.522
DOLAR
3.5940
STERLIN
4.6081
EURO
3.9277
"Deniz Hayatı Müzesi"
"Deniz Hayatı Müzesi"
AKPM'den Türkiye kararı
AKPM'den Türkiye kararı
Çocukların 'hayal kardeşliği'
Çocukların 'hayal kardeşliği'
"Oğlumuzu vuran kim?"
"Oğlumuzu vuran kim?"
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı

Van'da 3 bin öğrenci çöp topladı

Van'da düzenlenen "İpekyolu Sahil Şenliği" kapsamında 3 bin öğrenci, Van Gölü kıyısında çöp topladı.

Van'da 3 bin öğrenci çöp topladı

Van'da düzenlenen "İpekyolu Sahil Şenliği" kapsamında 3 bin öğrenci, Van Gölü kıyısında çöp topladı.

25 Nisan 2017 Salı 15:50
20 Okunma
Van'da 3 bin öğrenci çöp topladı

Van'da düzenlenen "İpekyolu Sahil Şenliği" kapsamında 3 bin öğrenci, Van Gölü kıyısında çöp topladı.

İpekyolu Belediyesince gerçekleştirilen şenlik kapsamında İskele Mahallesi'ndeki Yaşar Kemal Parkı'nda toplanan yaklaşık 3 bin öğrenciye, eldiven, maske, poşet, yelek ve şapka dağıtıldı.

Buradan Van Gölü kıyısına giderek temizlik çalışması yapan öğrenciler, topladıkları 40 ton çöpü poşetlere koyarak, belediye görevlilerine teslim etti.

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı çocuklar yetiştirmek için "Güzel Çevrem Güzel Okulum" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilçedeki tüm okullarla ortak çalışma yaptıklarını anlatan Öztürk, "Bu çalışmada öğrencilerimiz sahillerimizi temizledi. Van Gölü'ne sahip çıkmalıyız. Kendi evimizi nasıl temiz tutuyorsak, çevremizi de gölümüzü de temiz tutmalıyız." dedi.

Öztürk, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İlkokul öğrencilerinden Berçem Oktay ise eğlenerek yaptıkları çevre temizliğinin herkese örnek olmasını diledi.

Lise öğrencisi Zülfinaz Gürbüz de büyükten küçüğe el birliğiyle yaptıkları çevre temizliğinden dersler çıkardıklarını anlatarak, herkesin çevreyi temiz tutmasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İpekyolu Sahil ŞenliğiVanVan Gölü Kıyısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukların 'hayal kardeşliği'
Çocukların 'hayal kardeşliği'
'Ekmeğim olursa yerim olmazsa Allah'a şükreder yatarım'
'Ekmeğim olursa yerim olmazsa Allah'a şükreder yatarım'
İlk defa 'kar' görmenin mutluluğunu yaşadılar
İlk defa 'kar' görmenin mutluluğunu yaşadılar
Bir kitap gibi kütüphane de Batman'a
Bir kitap gibi kütüphane de Batman'a
Hobisi geçim kaynağı oldu
Hobisi geçim kaynağı oldu
60 yıldır 'bakkal amca'
60 yıldır 'bakkal amca'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ