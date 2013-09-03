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VALİ DOĞAN, KARABIYIK AİLESİNİN NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

Van Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti 22. Dönem Van Milletvekili Cüneyt Karabıyık’ın kızı Ayşe Büşra Karabıyık’ın nikâh şahitliğini yaptı.

VALİ DOĞAN, KARABIYIK AİLESİNİN NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

Van Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti 22. Dönem Van Milletvekili Cüneyt Karabıyık’ın kızı Ayşe Büşra Karabıyık’ın nikâh şahitliğini yaptı.

03 Eylül 2013 Salı 11:14
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VALİ DOĞAN, KARABIYIK AİLESİNİN NİKÂH ŞAHİDİ OLDU
OKTAY YILDIRIMOĞLU
Sıddık Tatar’ın oğlu Bünyamin Tatar ile AK Parti 22. Dönem Van Milletvekili Cüneyt Karabıyık’ın kızı Ayşe Büşra Karabıyık’ın nikâhı,  Edremit İlçesi’nde bulunan Elmalı Otelinde kıyıldı.  Van Belediyesi nikâh memurunun kıydığı nikâhta, Gelinin şahitliğini Van Valisi Aydın Nezih Doğan yaparken, Damadın nikâh şahidi ise Kayhan Türkmenoğlu oldu. Alkışlar arasında kıyılan nikâhın ardından, Ayşe Büşra -Bünyamin Çiftine mutluluklar dileğinde bulunan Vali Doğan, yeni çifte mutluluklar dileğinde bulunduktan sonra evlilik cüzdanını geline verdi. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.09.2013 11:15
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VALİ DOĞANKARABIYIK AİLESİNİN NİKÂH ŞAHİDİ OLDU
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