VALİ DOĞAN, KARABIYIK AİLESİNİN NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

OKTAY YILDIRIMOĞLU



Sıddık Tatar’ın oğlu Bünyamin Tatar ile AK Parti 22. Dönem Van Milletvekili Cüneyt Karabıyık’ın kızı Ayşe Büşra Karabıyık’ın nikâhı, Edremit İlçesi’nde bulunan Elmalı Otelinde kıyıldı. Van Belediyesi nikâh memurunun kıydığı nikâhta, Gelinin şahitliğini Van Valisi Aydın Nezih Doğan yaparken, Damadın nikâh şahidi ise Kayhan Türkmenoğlu oldu. Alkışlar arasında kıyılan nikâhın ardından, Ayşe Büşra -Bünyamin Çiftine mutluluklar dileğinde bulunan Vali Doğan, yeni çifte mutluluklar dileğinde bulunduktan sonra evlilik cüzdanını geline verdi.