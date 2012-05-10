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Uyum sağlayamayan okul öncesine dönecek

İlköğretimde 60-66 ay diliminde olan çocuklardan uyum sağlayamayanlar, velisi isterse okul öncesi eğitime dönecek

Uyum sağlayamayan okul öncesine dönecek

İlköğretimde 60-66 ay diliminde olan çocuklardan uyum sağlayamayanlar, velisi isterse okul öncesi eğitime dönecek

10 Mayıs 2012 Perşembe 12:08
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Uyum sağlayamayan okul öncesine dönecek
ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık, 12 yıllık zorunlu eğitime yönelik uygulamalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemlerinin e-okul sistemi üzerinden merkezden yapılacağını belirtti.

Kocabıyık, ilköğretime başlama yaşının 66 ay olduğunu belirterek, velilerin 60-66 aylık çocuklarını ilkokula başlatmak istemeleri durumunda Haziran ayındaki kayıt döneminde okullara dilekçe verebileceklerini bildirdi.
Kayıtların, öğretmenlerden oluşan heyetin onayıyla gerçekleştirileceğini ifade eden Kocabıyık, ''60-66 ay dönemindeki çocukların dilekçeyle ilkokula başlamalarının ardından uyum sağlayamamaları durumunda veli istediği zaman çocuğunu çekip okul öncesi eğitime kaydettirebilecek'' dedi.
Kocabıyık, ''İlkokul birinci sınıf akademik başarı odaklı bir dönem olmaktan çıkıp daha çok çocuğun oyunla öğrendiği, okula uyumunun geliştirildiği, sosyalleştiği, müzikle, resimle, oyun oynayarak öğrendiği bir dönem haline getirilecek'' diye konuştu.

Kapıtılan okullar değerlendirilecek
Kocabıyık, zorunlu eğitimi kademeli olarak arttıran sistemin uygulanmaya başlamasıyla okul binası ihtiyacı doğacağını belirterek, ''Kapattığımız okulların tespiti ve değerlendirmelerini illerden istedik. Yeniden açılacak durumdaysa imkanlar ölçüsünde yeniden o okulları elden geçirip açacağız'' dedi.
Daha önce 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin, yatılı ilköğretim bölge okulunda (YİBO) eğitim gördüğünü, 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfların ise gündüzlü eğitim aldığını hatırlatan Kocabıyık, ''Yeni düzenlemeyle 5, 6, 7 ve 8. sınıfları yatılı okullara alabileceğiz.  İsterlerse yatılı kalarak öğretime devam edebilecekler. 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ise gündüzlü eğitim görecek'' dedi.

İmam hatip ortaokullarına kayıtlar
İmam hatip ortaokulları kayıtlarına ilişkin de bilgi veren Kocabıyık, ilk dört yılı bitiren öğrencinin, e-okul sisteminden ikinci dörtteki döneme kayıt olacağını söyledi.Kocabıyık, ''Hem çocuk hem ailesi imam hatip ortaokulunu tercih ederse istediği imam hatip ortaokuluna başvurduğunda kayıt taşıyacak, kaydını oraya alacak'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 06:45
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