Uykusuzluk beyni

KONYA - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyku üzerine çeşitli çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Bireyin sağlıklı olmasına en büyük katkıyı uykunun sağladığına dikkati çeken Selvi, hayatının üçte birini uykuda geçiren insanların uykusuzluktan yakındığına değindi.

Yaptıkları bir çalışmayla uykusuz bireylerin vücutlarında bulunan toksinlerin normal uyuyanlara göre daha yüksek olduğunu, uykuyla temizlenmesi gereken bu maddelerin vücutta zehir etkisi yaptığını gösterdiklerini vurgulayan Selvi, şunları kaydetti:

"Uykusuz bireylerle normal uyku düzenine sahip sağlıklı bireylerin kanlarındaki toksinler ile bu toksinlere karşı üretilen savunma hücrelerinin karşılaştırıldığı ve hücre yükünün değerlendirildiği bu çalışmaya göre; uykusuzluk yaşayan insanların kanında toksinler temizlenemiyor ve beyin hücrelerini de içeren tüm hücrelerin yükü giderek artıyor. Bu durumda uykusuzluk beyindeki diğer yıkıcı hastalıklar gibi davranarak algı, hafıza ve dikkat sorunları yaratabiliyor. Tüm vücudun gerek hareket, gerekse duygu, düşünce ve davranışların komuta merkezi olan beyin, bu hücresel aşırı yükten dolayı işini sağlıklı bir biçimde yapmakta sorun yaşayabilir."