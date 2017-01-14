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'Üşüyen bedenler'e belediye sahip çıktı

Zor ve çetin geçen kış günlerinde dışarıda kalan evsizler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Hacı Şenel Urgan Sosyal Tesisi'ne yerleştirildi.

'Üşüyen bedenler'e belediye sahip çıktı

Zor ve çetin geçen kış günlerinde dışarıda kalan evsizler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Hacı Şenel Urgan Sosyal Tesisi'ne yerleştirildi.

14 Ocak 2017 Cumartesi 10:40
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'Üşüyen bedenler'e belediye sahip çıktı

Zorlu ve çetin kış günlerini dışarıda geçirmek zorunda kalan evsizlere kucak açan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, onların hem bedenlerini ısıtıyor hem yüzlerini güldürüyor.

Son dönemde etkili olan dondurucu soğuklar, ülke genelinde yaşam mücadelesi vermeye çalışan evsizlerin hayatlarını zorlaştırıyor.

Zaman zaman sıfırın altında seyreden hava sıcaklıklarıyla mücadele etmek durumunda kalan, bazen parklarda bazen de hastanelerde geceyi geçiren kentteki evsizlere, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sıcak bir ortam sağlıyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde hizmet veren Hacı Şenel Urgan Sosyal Tesisi, kış aylarında evsizler için sıcak bir yuvaya dönüştürüldü.

Çetin kış aylarında bazen eksi derecede sokakta hayata tutunmaya çalışan evsiz vatandaşlar, ALO 153'e gelen ihbarlarla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince bulundukları yerden alınıp sosyal tesise götürülüyor.

Burada, ilk olarak kişisel bakımları yapılan vatandaşlara, daha sonra giyecek, yiyecek, barınma ve sağlık hizmeti sunuluyor.

Bir taraftan portatif yataklarda istirahat eden vatandaşlar, diğer yandan görevlilerin ikram ettiği sıcak çaylarını yudumluyor.

Sokakta yaşamın getirdiği zorluklar ve çaresizliğin adeta gözlerine yansıdığı evsizler, zorlu kış şartları altında başlarını sokacak bir yer bulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çeşitli nedenlerle sokaklarda yaşıyorlar

Evsiz vatandaşlardan 27 yaşındaki Hasan Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır dışarıda kaldığını söyledi.

Anne ve babası boşandığı için sokakta kaldığını ifade eden Pamuk, "Allah belediyeden razı olsun bu soğuk günde bize sahip çıktı. İşim gücüm yok hep dışarıda geziyorum. İnsanlar bana yemek veriyor ben de yiyorum. Bu şekilde hayatım gidiyor. Hava iyi olduğu zaman parkta, kötü olduğu zaman ise hastanelerin içinde yatıyordum. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Allah devletten razı olsun." diye konuştu.

Ailesi İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Bülent Çetin de evli olduğunu ve bazı sebepler nedeniyle eşinin ve çocuklarının kendisini terk ettiğini belirtti.

İşsiz ve evsiz kaldığını aktaran Çetin, kendisine iş verilmesi halinde çalışacağını ve bu sayede kendi ayakları üzerinde durabileceğini anlattı.

Bazen günlerce sıcak yemek yiyemediğini dile getiren Çetin, "Ben hastanede yatıyordum. Oradaki polis ağabeyler, zabıtaları aradılar. Onlar da gelip bizi aldılar buraya getirdiler. Burada bize yemek, yeni kıyafetler verdiler. Dışarıda kalan arkadaşlar da buraya gelsin, bu sıcak yerde barınsınlar. Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

AA

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