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Üst Geçitler AVM gibi olacak

Kara ve demir yolları duraklarının üstüne inşa edilecek geniş çaplı sosyal alanlar içeren ''Hayatı Kolaylaştıran Üst Geçitler Projesi'' hayata geçiriliyor

Üst Geçitler AVM gibi olacak

Kara ve demir yolları duraklarının üstüne inşa edilecek geniş çaplı sosyal alanlar içeren ''Hayatı Kolaylaştıran Üst Geçitler Projesi'' hayata geçiriliyor

24 Mayıs 2012 Perşembe 11:33
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Üst Geçitler AVM gibi olacak

Noya Group Yönetim Kurulu Başkanı ve projenin mimarı Çetin Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Hayatı Kolaylaştıran Üst Geçitler Projesi''nin, devlete, belediyelere yük olan ve sadece karşıdan karşıya geçmek için kullanılan 2-3 metre genişliğindeki üst geçitleri genişleterek, içinde ihtiyaçlara cevap verecek sosyal alanlar barındıran ve gelir getiren üst geçitlere dönüştürülmesini içerdiğini ifade etti.

''Maalesef ihtiyaçlara cevap vermek için artan toplu taşıma, kalitesiz, üst geçit ve duraklar yüzünden çileye dönüştü'' diyen Ateş, şunları söyledi:
''Son derece sıkışık duraklar yüzünden toplu taşıma yolcusu tahammülünü tüketip ilk fırsatta birikimleriyle özel araç sahibi olmak istiyor. Bu tahammülsüzlük bir özel araca daha neden oluyor ki bu da, hem çevreye hem de trafiğe yük bindiriyor. Bizim projemiz ile çile bitecek, çevre güzelleşecek, insanlar daha güvenli, mutlu durak ve ilave yaşam alanlarına kavuşacak, ekonomik olarak temel ihtiyaçlara ulaşılabilirlik kolaylaşacak. Çevre, sosyal hayat, trafik ve ekonomik açıdan çok önemli faydalar sağlanacak.''
 
Proje neler getirecek?
Ateş, toplu taşımayı geniş üst geçitlere konulacak asansör veya rampalar yoluyla yaşlı ve özürlülerin de kullanılabileceğini kaydederek, ''Zorunlu su, tuvalet, temizlik, sağlık problemlerinize acil müdahale gibi temel ihtiyaçlar karşılanacağından yolcu bireyler mutlu olacaklar. Evine halk ekmeği alacak, sabah bıraktığı kuru temizlemesini akşam alacak, kahvaltısını yapabilecek, bankalar ve bankamatikler yoluyla ödemelerini alacak, reklam ve tanıtımlar yoluyla daha çok haber ve üründen haberdar olacak. Kolay ulaştığı için gazete, dergi alıp yol boyunca okuyacak.'' dedi. 
Ateş, projenin Türk Patent Enstitüsü'nden patentini aldıklarını, ayrıca patentin ABD'de onaylandığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 03:34
Anahtar Kelimeler:
Üst Geçitler AVM Gibi Olacak
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www.ustgecit.com 2012-05-26 17:15:23

proje detaylarını www.ustgecit.com sitesinden ve http://www.facebook.com/pages/ustgecitcom/206965862755709 linkinden görebilirsiniz

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