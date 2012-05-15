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Uşak'taki organ bağışı 9 yaşındaki çocuğu sevindirdi

Beyin ölümü gerçekleşen Yılmaz'ın karaciğeri, 9 yaşındaki çocuğa nakledildi

Uşak'taki organ bağışı 9 yaşındaki çocuğu sevindirdi

Beyin ölümü gerçekleşen Yılmaz'ın karaciğeri, 9 yaşındaki çocuğa nakledildi

15 Mayıs 2012 Salı 16:38
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Uşak'taki organ bağışı 9 yaşındaki çocuğu sevindirdi

İZMİR- Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın karaciğeri, 9 yaşındaki çocuğa nakledildi.

Dün beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları bağışlanan Yılmaz'ın karaciğer ve böbreklerinden birini alan sağlık ekibi, organları Kent Hastanesi'ne getirdi.

Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Doç. Dr. Murat Zeytunlu, Prof. Dr. Mehmet Alper ve Opr. Dr. Zafer Önen'den oluşan ekip, 9 yaşındaki Murat Akın'a karaciğeri nakletti.

Yoğun bakım ünitesine alınan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Baba Bayram Akın, oğlunun 2,5 yaşından bu yana böbrek rahatsızlığı yaşadığını, daha sonra karaciğer yetmezliği çekmeye başladığını söyledi.

Eşi Fatma Akın'ın oğluna karaciğerini vermek istediğini ancak tetkikler neticesinde bunun uygun olmadığının belirlendiğini ifade eden Bayram Akın, ''Ben verici oldum. Dün tahlil sonuçlarını alacaktım ki doktorumuz müjde verdi. Kadavradan organ bulunduğunu söyledi. Hem sevindim hem çok üzüldüm. Keşke o genç ölmeseydi de o anne baba o üzüntüyü yaşamasaydı, benim evladıma da karaciğerimden parça takılsaydı. İnşallah oğlum sağlığına kavuştuğu zaman verici aileye giderek hem teşekkür edeceğiz hem de taziye dileklerimizi ileteceğiz'' dedi.

-Böbrek de bugün takılacak-

Yılmaz'dan alınan böbreğin aynı hastanede Ahmet Zeki İzmir'e takılacağı bildirildi.

Yaklaşık 2,5 yıldan beri kadavra listesinde beklediğini belirten 54 yaşındaki Ahmet Zeki İzmir, ''İki kez bağış organ için çağrıldım ama ikisinde de olmadı. Şans üçüncüde yüzüme geldi. Önce sevindim ama organları alınan kişinin henüz 19 yaşında bir genç olduğunu öğrenince üzüldüm. Nakil sonrası o gencin ailesini ziyaret etmek istiyorum'' diye konuştu.

Ahmet Zeki İzmir'in nakil operasyonu öncesinde diyalize alındığı, daha sonra nakil yapılacağı öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 08:43
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Uşaktaki Organ Bağışı 9 Yaşındaki çocuğu Sevindirdi
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