Uşak'ta cinayet

Uşak'ta, evi terk ederek annesinin yanında kalan karısına bıçakla saldırmak isteyen kişi, kayınvalidesi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, İlker Erdem (29), bir süre önce evi terk ederek annesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 4. Ümit Sokak'taki evinde yaşamaya başlayan eşi D.E. (24) ile görüşmek istedi.

Barışmak için eşiyle konuşmaya çalışan İlker Erdem, olumsuz yanıt alınca eve zorla girerek, yanında bulunan bıçakla karısı D.E. ve kayınvalidesi Y.Ş'ye (40) saldırmaya çalıştı.

Bu sırada, kayınvalide Y.Ş, evde bulunan av tüfeğiyle damadını karnından yaraladı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Uşak Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan İlker Erdem, kurtarılamadı.

Y.Ş. ile kızı D.E, polis tarafından gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.