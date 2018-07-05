URANÜS BOĞA BURCUNA GEÇİYOR

ÖZLEM ÇETİNKAYA YILMAZ

Gezegenlerin hareketlerinden etkileniriz.

Özellikle Ay, Güneş, Merkür, Venüs ve Mars’tan kişisel olarak etkilensek bile, bunlara göre yörüngesi daha büyük olan gezegenler içinde yaşadığımız jenarasyonu etkilerler.

Uranüs’ün bir tam turu 84 yıldır ve bir burca girdiğinde 7-8 yıl kadar o burçta transit eder.

Bu süreçte gezegenin özelliklerine göre ve transit ettiği burcun konularına göre hayatımızda jenarasyonumuz etkileyen olaylara tanık oluruz.

Uranüs 15 Mayıs 2018’de Boğa burcuna girdi ve retrolarla birlikte en son 26 Nisan 2026’da sonraki 84 yıl boyunca bir daha Boğa burcuna girmemek üzere yolculuğuna devam edecek.

Dolayısı ile önümüzdeki 8 yıl boyunca; Uranüs enerjisinin tüm geri kalmış, durumlara olaylara bir format atacağı açıktır.

Uranüs hareketleri

15 Mayıs 2018 Uranüs Boğa burcuna geçiyor. SD

7 Ağustos 2018 Uranüs/Boğa retrosu başlıyor. SRx 02*33”/Boğa

6 Kasım 2018 Uranüs/Boğa retro iken, Koç burcuna geçiyor. 29*59”/koç dönüyor.

6 Ocak 2019 Uranüs/Koç iken, SD direk hareketine dönüyor. 28*36”/Koç

URANÜS’ün_ BOĞA DÖNEMİ

6 Mart 2019 Boğa burcuna geçiyor. SD direk

11. Ağustos 2019 Uranüs 2.retro başlıyor. 06*36”/Boğa SRx

11 Ocak 2020 Uranüs direk hareketine dönüyor. SD 02*39”/Boğa

14 Ağustos 2020 Uranüs 3.retrosu başlıyor. SRx 10*41”/Boğa

13 Ocak 2021 Uranüs SD direk hareketine dönüyor 06*43”/Boğa

19 Ağustos 2021 Uranüs 4.retrosu başlıyor 14*47”/Boğa

17 Ocak 2022 Uranüs direk hareketine dönüyor. 10*49”/Boğa

23 Ağutos 2023 Uranüs 5. Retrosu başlıyor. 18*55”/Boğa

22 Ocak 2023 Uranüs direk hareketine dönüyor. 14*56”/Boğa

28 Ağustos 2023 Uranüs 6.retrosu başlıyor. 23*04”/Boğa

26 Ocak 2024 Uranüs direk hareketine başlıyor. 19*05”/Boğa

31 Ağustos 2024 Uranüs 7.retrosu başlıyor.27*15”/Boğa

29 Ocak 2025 Uranüs direk hareketine dönüyor. 23*15/Boğa

7 Temmuz 2025 Uranüs İkizler burcuna geçiyor.

5 Eylül 2025 Uranüs retrosu başlıyor.01*27”/İkizler

8 Kasım 2025’te Uranüs tekrar retro olarak Boğa burcuna geçiyor.

26 Nisan 2026 yılında Boğa burcuna tamamen terk ediyor.

URANÜS; “UYANDIRAN” GEZEGENDİR !!!

Uranüs’ün temsil ettiği konular: Keşifler, özgürlük, marjinal, sıra dışı, farklı olan, alışılmışın dışındaki şeyler, radikal, sarsan, uçaklar, internet, teknolojik buluşlar, uzay, uzay bilimleri, uyandıran, kopartan, kontrolsüz, üst akıl, devrimler, bütünün hayrına, kolektif, astroloji, kazalar, ani ayrılıklar, sürprizler, aydınlanma, elektrik, darbeler, grevler, ani, öngörülemez ve yıkıcı durumlar, felaketler, umulmadık olan, beklenmeyen durumlar, depremler…

Uranüs’ün temsil ettiği kişiler ise: Radikal kişiler, aktivistler, anarşistler, özgürlükçüler, feministler, toplum kurallarını yıkan reformist kişiler, isyancılar, dahiler, teröristler, sıra dışı ve asi kişiler, hippiler, pilotlar, astronotlar…

Boğa burcu: “Maddi ve manevi değerlerimiz”

Dünyevi zevkler, tat alma duyusu, koku alma duyusu, tensellik, cinsellik gibi her türlü, keyif alma, tembellik, maddi değerler, varlık, lüks, konfor, finans, para, sanat, estetik, sağlamlık, sabırlılık, sonuç odaklılık, sabit yapı, güvenirlilik, fiziksel kuvveti temsil eder.

URANÜS- BOĞA BURCUNDA TRANSİT ETTİĞİNDE KONULARI:

Özgürlük

Değerlerin değişim söz konusu olabilir.

Keşifler, reformlar

Finans, para sistemleri, madenler.

Dönüşüm ve değişimler

Maddi değerler, mal mülk

Elektirik,

Fırtına

İklim değişikliği

Şirketler ve Politikacılara

Sanal para

Devrimler

Sınırların değişmesi

Sürprizler beklenmedik olanın yaşanması

Uyanış!

5 duyuda format

“Güç” kavramında değişim

Uranüs’ün 15 Mayıs’ta Boğa burcuna geçişi ile; burada ki 8 yıllık yolculuğu boyunca yukarıdaki üst başlıklara göre olaylar yaşanır.

Örneğin geçmişte, Uranüs Kova burcuna girdiğinde (1996- 2003) hayatımıza ilk defa “internet” girdi.

Uranüs ani beklenmedik, sıra dışı olan olayların temsilcisidir.

Toprak hareketleri, sınırlar, politika, jenerasyonun kültürel değişimi ve “yepyeni bir varlık/değer anlayışı” ile ilgili konularda; ani beklenmedik olaylara ve farklı bir döngüye dikkat çekiyor bu Uranüs Boğa transiti.

Bu transit 15 Mayıs 2018’dan, 26 Nisan 2026’e kadar süreceğinden yeni tip enerjinin “topraklar” üzerinde ısrarcı olacağını anlatıyor.

Yepyeni bir “değer” anlayışı hayatımıza adapte olacaktır. Dolayısı ile bunun yepyeni bir buluş aracılığı ile olabileceğini düşünebiliyoruz.

Bu tarihler arasında (15 Mayıs 2018’dan 26 Nisan 2026’e kadar olan süreçte), siyasal toprak hareketleri olacağı gibi; doğal yönden depremler, kasırgalar yolu ile de değişecek topraklardan, “sınırlardan” söz edebiliriz.

Finans sistemlerinde, daha önceden hiç alışılmadık, değer anlayışlarının hayatımıza girmesi söz konusu olabilir.

“Özgürlük” anlayışı bu süreçte, tavan yapacaktır.

Bu eşten, partnerden, alışıla gelmiş durumlardan (evlilik v.s) özgürleşme olabilir.

Finansal özgürlükten söz edebiliriz. Bu kolektif bir durumu da temsil edebilir. Yani kütlesel bir kadın hareketi ile “finansal özgürlüklerden” söz edebiliriz.

Ülkelerde halk ayaklanması olabilecek sonuçları da doğuracak bir “özgürlük” hareketi olabilir.

Para birimi değişebilir. Bitcoin gibi “sanal paraların” hayatımıza girmesi söz konusu olabilir.

“Para” başlı başına “değer” anlamını yitirebilir ve bambaşka “değerler” hayatımıza girebilir. Örnek takas veya buna benzer alış- veriş kavramı yaşantımıza girebilir.

Para değerini yitirip, bunun yerine yer altı madenlerinin öne çıktığı bir pazar değer kazanabilir.

Banka sistemlerinde beklenmedik kararlar alınabilir ve bunlar muhtemelen kalıcı olmayacaktır.

Devrimler, reformlar bu süreçte yaşanacaktır.

Dünya’da bir çok yerde devrimler yaşanabilir. Ülkelerde yağmalamalar söz konusu olacaktır.

Daha önceden hiç hayatımızda kabul görmemiş olan yeni yaşam şekilleri hayatımıza girebilir.

Bir şekilde klasik “aile” kavramları değişebilir.

Evler, mimari değişim gösterebilir.

Evler daha çok teknoloji ile desteklenen, robotik evler haline dönüşebilir.

Değer anlamlarında değişim olacağından

Kendi özdeğerimiz ile ilgili yeni kavramlar hayatımıza girebilir. Ve Bu yeni kavramlar daha önceden kesinlikle bilmediğimiz, yepyeni, kavramlar olarak hayatımıza girebilirler.

5 duyuda değişim ve yeni zevklere yönelik keşifler.

TAT alma: Yepyeni tatlar yaşantımıza girebilir. “Çin tuzu” gibi tatlı, ekşi, acı, tuzlu gibi bambaşka tatların keşfedilip hayatımıza girmesi ve bağımlılık yapan tepyeni tatlar yaşantımıza girebilir.

KOKU alma: Parfüm sektöründe devrimler yaşanabilir. Veya parfümün teknoloji ile iletilmesi gibi bir keşif hayatımıza girebilir.

Veya herkesin formülünü kendi yazdığı, teknolojinin yardımı ile kendi parfümünü kendi yaptığı bir döneme adım atabiliriz.

DOKUNMA duyusu: Yaratıcılık ve teknoloji ile yeni keyif alanları keşfedilebilir.

DUYU alma: müzik yerine sadece titreşim veya frekanslar ile yepyeni bir müzik türü yaşantımıza girebilir. Mekanik ve fiziksel uyarılarda bir yenilenme söz konusu olabilir.

GÖRME duyusu: Estetik anlayışınızın daha çok geliştiği ancak daha sıra dışı alışılmadık olan estetiğe yöneldiğiniz bir süreç olacaktır.

Peki; URANÜS TÜRKİYE’Yİ HANGİ KONULARDA ETKİLEYECEK DERSEK?

Türkiye’ye için Uranüs –Boğa transitinin; ilk başta “değişim ve farklılık” olabileceğini söyleyebilirim.

Uranüs her türlü “bağnazlığa” format atar!...

Bu transit enerjisi Türkiye’nin 11. evi olan müttefik ülkeler alanında, ve üye olduğumuz gruplar alanında yaşanacak.

Dolayısı ile; NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi üye olduğumuz guruplarda bir değişim ve dönüşümden söz edilebilir.

Bu üye olduğumuz gurupta, yönetiminde veya tamamen “değer anlayışı” olarak bir format atılacağını düşünebiliriz, önümüzdeki 8 yıl içinde.

Dolayısı ile Uranüs’ün bu 8 yıllık yolculuğunda Türkiye için müttefik olduğu ülkeler ve üye olduğu guruplarla ilgili ani beklenmedik gelişmeler sonucu yaşanabilecek bir formattan söz edilebilir.

Bundan başka bu durum ayrıca müttefik ülkelerle birlikte Türkiye’nin uzay çalışmalarına katılabileceği ve bunun konusunun yeni teknolojik haberleşme üzerine olacağını anlayabiliyoruz. Yani Türkiye teknoloji alanında, “haberleşme ve iletişim” üzerine yeni girişimleri olabileceğini ve yeni keşiflere de dahil olabileceğini gösteriyor.

Ancak bunun handikapı da şöyle çalışama ihtimalide var, teknolojik bilgi paylaşımı sırasında müttefik olduğu ülkelerin Türkiye’nin açık düşmanları ile destek enerjisi altında olabileceğini de görebiliyoruz. Dolayısı ile teknolojik alanda “bilgi hırsızlığı” gibi durumlar yaşanabilir.

Diğer taraftan Boğa toprakları da anlattığından, ya sınırlarımızla ilgili veya Kıbrıs ile ilgili sınırlarda, hiç aklımıza gelmemiş olan bir durum yaşanabilir. Sınırlarda bir değişim söz konusu olabilir.

Bazı reformlar söz konusu olur. Daha önceden işlenmemiş bir şekilde yeni durumlar hayatımıza yansıyabilir.

Teknolojik alanda yeni keşifler, yeni buluşlar açısından da özellikle yurt dışında müttefik olduğumuz ülkelerdeki değişimler ve keşifler olduğu gibi; ya bunlara seyirci kalabiliriz veya birlikte hareket ederek bu keşiflerde yerimizi alabiliriz.

Yer altı değerlerininde söz konusu olduğu bazı yeni maden ve “değerler” bu dönemde gündemi oluşturabilir.

Her ne olacaksa, bu enerji bir değişim bekler. Yenilenme talep eder.

“Değer” anlayışımız baştan aşağıya yeniden yapılanır.

Dolayısı ile tüm bu konularda bazı yeni ve farklı olaylar beklenebilir.

Devam Edecek....