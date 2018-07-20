URANÜS BOĞA BURCUNA GEÇiYOR -2

Astrolog: Özlem Çetinkaya YILMAZ

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Lütfen yükselen burcunuza göre okuyunuz.

Ancak yazımın başında belirttiğim gibi bu etki kişisel etkilerden daha çok içinde yaşadığımız Jenerasyonu etkileyen enerjilerdir.

Transit süresi: 15 Mayıs 2018- 26 Nisan 2026

Koçlar ve yükselen Koçlar 2

Uranüs 15 Mayıs’ta saat 18:17’de itibari ile Boğa burcuna geçmiş olacak.

Dolayısı ile Boğa burcu sizin “maddi ve manevi değerler” olan 2.evinizde gerçekleşiyor.

Takip eden 7 yıl boyunca hayatınıza bir çok yeni keşiflerin dahil olacağınız söyleyebilirim.

Bu süreçte “kendi öz değiniz” konusunda da yepyeni bir değer anlayışı ile yüzleşmeniz de mümkün.

Yeni keşifler, teknolojinin ön plana çıktığı finansal öyeler söz konusu olacaktır. Sıra dışı maddiyat, farklı teknolojilerin hayatımıza gireceği bir sürece girdik.

Boğalar ve yükselen Boğalar 1

Uranüs 15 Mayıs’ta saat 18:17’de itibari ile Boğa burcuna geçmiş olacak.

Dolayısı ile Boğa burcu sizin “dış görünüş ve imajınız” olan 1.evinizde gerçekleşiyor.

Önünüzdeki 7 yıl boyunca, sıra dışı bir dış görünüşe önem vereceğinizi söyleyebilirim.

Farklı renkte veya kesimde saç modelleri veya marjinal sayılabilecek bir giyim stilinin benimseyebileceğiniz bir süreç olarak yaşayabilirsiniz.

İkizler ve yükselen İkizler 12

Uranüs 15 Mayıs’ta saat 18:17’de itibari ile Boğa burcuna geçmiş olacak.

Dolayısı ile Boğa burcu sizin “kendi iç dünyanız” olan 12.evinizde gerçekleşiyor.

Kendi iç dünyanızda daha asi, daha özgür, daha hümanist olabilirsiniz. Başkalarının hayrına olacak girişimleriniz olabilir.

Bu süreçte kendinizi toplumdan izole edebilirsiniz.

Her ne olacaksa hiç aklınıza gelmedik umulmadık olan yaşanır.

Yengeçler ve yükselen Yengeçler 11

Uranüs 15 Mayıs’ta saat 18:17’de itibari ile Boğa burcuna geçmiş olacak.

Uranüs sizin 11. evinizde hareket edeceğinden, bu süreçte 7 yıl boyunca arkadaş guruplarınızda, sosyal çevrenizde, size farklı bir kişilik sergilemenizi sağlayacak enerjiler sunacaktır.

Üye olduğunuz gruplarda daha çok başkalarının hayrına olan hümanist davranışlarınız olabilir.

Guruplar içinde anarşist davranışlarınız olabilir. Kollektife hizmet eden girişimleriniz olabilir.

Bu 7 yıl boyunca marjinal gurupların içine dahil olabilirsiniz.

Her ne olacaksa hiç aklınıza gelmedik umulmadık olan yaşanır.

Aslanlar ve yükselen Aslanlar 10

Uranüs 15 Mayıs’ta saat 18:17’de itibari ile Boğa burcuna geçmiş olacak.

Dolayısı ile Boğa burcu sizin “kariyer ve sosyal statünüz” olan 10.evinizde gerçekleşiyor.

Uranüs sizin 10. evinizde hareket edeceğinden, bu süreçte sıra dışı bir kariyer yapmanız mümkün.

Alışılmadık bir yöneticilik söz konusu olabilir. Fark yaratacağınız ortada olan bir kariyer yapacağınız açık.

Her ne olacaksa hiç aklınıza gelmedik umulmadık olan yaşanır.

Farklı bir sosyal statünüz gelişebilir.

Başaklar ve yükselen Başaklar 9

Uranüs 15 Mayıs’ta saat 18:17 itibari ile Boğa burcuna geçmiş olacak.

Dolayısı ile Boğa burcu sizin “yüksek eğitim, yabancılar ve yurtdışı konuları” olan 9.evinizde gerçekleşiyor.

Uranüs sizin 9. evinizde hareket edeceğinden, bu süreçte 7 yıl boyunca sıra dışı bir eğitime ilgi duyacağınızı söyleyebilirim.

Yurt dışında farklı bir eğitim konusuna eğilebilirsiniz.

Hiç alışılmadık daha önceden görmediğiniz yurtdışı seyahatleriniz olabilir.

Her ne olacaksa hiç aklınıza gelmedik umulmadık olan yaşanır.

Teraziler ve yükselen Teraziler 8

Uranüs 15 Mayıs’ta saat 18:17’de itibari ile Boğa burcuna geçmiş olacak.

Dolayısı ile Boğa burcu sizin “ortak kazançlar ve ortaklarınız” olan 8.evinizde gerçekleşiyor.

Bu süreçte 7 yıl boyunca sıra dışı bir işten ortak gelirleriniz olabilir. Bir takım sıra dışı ortaklıklar kurabilir ve işinizde fark yaratabilirsiniz.

Daha önceden hiç denenmemiş, sıra dışı güzellik ve estetik üzerine yapacağınız girişimleriniz olabilir. Böyle bir işten gelir kazanmak amacı ile bir yere ortak olmak üzere girişimleriniz olabilir.

Her ne olacaksa hiç aklınıza gelmedik umulmadık olan yaşanır.

Akrepler ve yükselen Akrepler 7

Uranüs 15 Mayıs’ta saat 18:17’de itibari ile Boğa burcuna geçmiş olacak.

Dolayısı ile Boğa burcu sizin “eşiniz ve evliliğiniz” olan 7.evinizde gerçekleşiyor.

Uranüs sizin 7. evinizde hareket edeceğinden, bu süreçte 7 yıl boyunca sıra dışı bir evlilik yaşayabilirsiniz. Bu evlilikte “özgürlükler” ön planda olabilir.

Sıra dışı veya marjinal bir evlilik olarak yaşayabilirsiniz. Veya partnerin özgürleşme isteği ile karşılaşabilir veya siz partnerden özgürleşmek isteyebilirsiniz.

Her ne olacaksa hiç aklınıza gelmedik umulmadık olan yaşanır.

Yaylar ve yükselen Yaylar 6

Uranüs 15 Mayıs’ta saat 18:17’de itibari ile Boğa burcuna geçmiş olacak.

Dolayısı ile Boğa burcu sizin “sağlık alanınız, astlarınız ve evcil hayvanlarınız” olan 6.evinizde gerçekleşiyor.

Bu süreçte 7 yıl boyunca sıra dışı bir günlük rutin içine girebilirsiniz. Bugüne kadar yaşadığınızdan daha farklı bir günlük yaşantınız olabilir.

Ayrıca bugüne kadar bilmediğiniz, boyun bölgesinde bir sağlık sorununuz açığa çıkabilir. Üst bacak bölgesinde “süründüren” sağlık sorunları dediğimiz, ne iyileşen nede kötüleşen bir durumda, zaman zaman ortaya çıkıp kendini hatırlatan sağlık sorunlarınız olabilir.

Her ne olacaksa hiç aklınıza gelmedik umulmadık olan yaşanır.

Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar 5

Uranüs 15 Mayıs’ta saat 18:17’de itibari ile Boğa burcuna geçmiş olacak.

Dolayısı ile Boğa burcu sizin “çocuklar, hobiler, aşk ve yetenekler” eviniz olan 5.evinizde gerçekleşiyor.

Dolayısı ile bugüne kadar yaşadığınızdan daha farklı bir marjinal ve özgürlük duygusunun ön planda tutulacağı bir aşk ilişkisi yaşayabilirsiniz.

Sıradışı yetenekleriniz doğrusunda farklı bir hobiler edinebilirsiniz.

Kuracağınız aşk ilişkileriniz daha çok maddiyata dayanan ilişkiler olabilir.

Her ne olacaksa hiç aklınıza gelmedik umulmadık olan yaşanır.

Kovalar ve yükselen Kovalar 4

Uranüs 15 Mayıs’ta saat 18:17’de itibari ile Boğa burcuna geçmiş olacak.

Dolayısı ile Boğa burcu sizin “aileniz, yaşadığınız yer ve ebeveynleriniz ile ilgili ” olan 4.evinizde gerçekleşiyor.

Uranüs sizin 4. evinizde hareket edeceğinden, bu süreçte 7 yıl boyunca sıra dışı bir ev yaşantınız olabilir. Yaşadığınız “yer” evden daha farklı bir yerde yaşayabilirsiniz. (lojman, otel v.s)

Bugüne kadar yaşadığınızdan daha farklı bir marjinal ve özgürlük duygusu içine girebilirsiniz.

Evden ayrılabilir, yaşadığınız yerden “özgürleşme” adına ayrılmak isteyebilirsiniz. Bu daha çok ebeveynlerinizden ayrılmak olarak kendini gösterebilir.

Her ne olacaksa hiç aklınıza gelmedik umulmadık olan yaşanır.

Balıklar ve yükselen Balıklar 3

Uranüs 15 Mayıs’ta saat 18:17’de itibari ile Boğa burcuna geçmiş olacak.

Dolayısı ile Boğa burcu sizin “kardeş kuzen yakın çevreniz ” olan 3.evinizde gerçekleşiyor.

Uranüs sizin 3. evinizde hareket edeceğinden, bu süreçte 7 yıl boyunca sıra dışı bir ticaret yapabilirsiniz.

Bugüne kadar yaşadığınızdan daha farklı marjinal ve özgürlük duygusunu yaşayabilirsiniz.

Eğitim hayatınızdan, yakın çevrenizden veya işten “özgürleşmek” adına ayrılabilirsiniz.

Her ne olacaksa hiç aklınıza gelmedik umulmadık olan yaşanır.