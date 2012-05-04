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Ünye'de karaya ölü yunus vurdu

Ünye İskelesi ile Atatürk Parkı arasında karaya vurmuş yunus gören vatandaşlar, durumu belediye yetkililerine bildirdi.

Ünye'de karaya ölü yunus vurdu

Ünye İskelesi ile Atatürk Parkı arasında karaya vurmuş yunus gören vatandaşlar, durumu belediye yetkililerine bildirdi.

04 Mayıs 2012 Cuma 19:25
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Ünye'de karaya ölü yunus vurdu

ORDU - Ekiplerin incelemesinde yaklaşık 2 metre boyundaki yunusun, başından yaralandığı belirlendi.

Ünye Çevre Gönüllüleri ve Koruma Derneği Başkanı Ogün Sanioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyu kirliliğinin canlıları, özellikle de yunusları olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. Sanioğlu, şunları kaydetti:

''Tuna Nehri'nden gelen balçıklar şehrimizin zemininde çamurumsu tabakası oluşturuyor. Bu durum deniz canlılarının, özellikle yunusların yaşam alanlarını engelliyor. Bu dönemlerde yunus ölümlerinin arttığını öğrendik. Yaşanan olumsuzlukların araştırılıp neticeye varılmasını istiyoruz. Bu bir çevre felaketi sonrası yaşanan durum.''

Bölgede yaşanan yunus ölümlerinin sıklaştığını ifade eden Sanioğlu, ''Deniz canlılarının yaşam alanlarını korumak için daha duyarlı olmalıyız'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 11:26
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Ünyede Karaya ölü Yunus Vurdu
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