Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689
Ayşegül Coşkun'la Limanlarımıza Çekiliyoruz 
Ayşegül Coşkun'la Limanlarımıza Çekiliyoruz 
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça...
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Diego Reyes, İstanbul'da
Diego Reyes, İstanbul'da

Ününü tesadüfen öğrendiği otomobiline gözü gibi bakıyor

Klasik otomobil tutkunu Mustafa Özkan, 1972'de çekilen "Tatlı Dillim" isimli sinema filminde Zeki Alasya'nın kullandığını televizyonda tesadüfen gördüğü 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor.

Ününü tesadüfen öğrendiği otomobiline gözü gibi bakıyor

Klasik otomobil tutkunu Mustafa Özkan, 1972'de çekilen "Tatlı Dillim" isimli sinema filminde Zeki Alasya'nın kullandığını televizyonda tesadüfen gördüğü 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:42
0 Okunma
Ününü tesadüfen öğrendiği otomobiline gözü gibi bakıyor

Çocukluk yıllarından itibaren klasik otomobillere büyük tutkuyla bağlanan Mustafa Özkan, 1972'de çekilen "Tatlı Dillim" sinema filminde Zeki Alasya'nın sürdüğünü televizyonda tesadüfen gördüğü 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor.

Birbirinden farklı 8 klasik otomobilden oluşan koleksiyonun sahibi Özkan için koleksiyonundaki otomobillerinden biri, ayrı bir önem taşıyor.

İlk görüşte etkilendiği klasik otomobili satın alabilmek için sahibini özel uçakla Almanya'dan getirttiğini belirten Özkan, Çanakkale'den aldığı aracın ününü sonradan öğrendi.

Klasik otomobiline kavuştuktan yaklaşık bir yıl sonra televizyonda "Tatlı Dillim" sinema filmini izleyen Özkan, plakasından tanıdığı otomobilinin filmde yer aldığını ve Zeki Alasya tarafından kullanıldığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklama, sahip olduğu klasik otomobillerinin hepsini sevdiğini fakat bunun yerinin farklı olduğunu söyledi.

Klasik otomobil tutkusunun çok farklı olduğunu ve vazgeçilemediğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Klasik otomobil tutkusu çocukluktan geliyor. Bu arabaları seviyorum. Şu an 8 tane klasik arabam var. Bizde ailece bu tutku var. Bu tutkuyu seviyoruz. Bu arabayı yıllar önce aldım. 20 senedir bu otomobil bende. Aynı model arabadan bende 2 tane daha vardı. Bu araba da Çanakkale'deydi. Sahibi de gurbetçiydi ve yurt dışında yaşıyordu. Almanya'dan adamı özel uçakla getirttim."

Çanakkale'den getirdiği araç hakkında bilgi veren Özkan, "Bu arabayı siyaha boyamışlardı. Ben de aldıktan sonra kırmızıya boyatarak eski haline getirdim. Bu arabaya emek harcayarak bu hale getirdim." dedi.

"Filmdeki fotoğraflarını halen saklıyorum"

Otomobilini "Tatlı Dillim" filminde ilk gördüğünde çok heyecanlandığını ifade eden Özkan, şöyle devam etti:

"Filmi izlerken bir baktım araç aynı plakasıyla geliyor. Filmde kullanıldığını orada gördüm. Zeki Alasya sürüyordu. Arabayı filmde görünce çok heyecanlandım. 'Bu araba beni buldu' dedim. Filmdeki fotoğraflarını halen saklıyorum. Uzak mesafe yolculuk yapacağımız zaman bu otomobili kullanıyoruz. Talipleri çok oluyor ama veremiyorum, vermek istemiyorum. Bu arabadan bu güzellikten ayrılınır mı? Sinema filminde oynamış nostaljik bir araba. Tabii ki gözüm gibi bakıyorum. Ben mezara, Chevrolet mezata diyorum. Bu arabayı artık satamıyorum bana yapıştı. Daha sonra, Zeki ağabeyle haberleştik gelip aracı görecekti ama hastalanınca bunu gerçekleştiremedik. Araca bindiremedim, vefat etti."

AA

Anahtar Kelimeler:
Klasik Otomobiller1960 Model Klasik OtomobilTatlı DillimZeki AlasyaKlasik Otomobil Tutkunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yöneticisi olduğu okulun yemekhane inşaatında çalışıyor
Yöneticisi olduğu okulun yemekhane inşaatında çalışıyor
Dağcılığın maliyeti 3 bin liradan başlıyor
Dağcılığın maliyeti 3 bin liradan başlıyor
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Polisten sürücülere ücretsiz yemek ve konaklama imkanı
Polisten sürücülere ücretsiz yemek ve konaklama imkanı
Toron Karacaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Toron Karacaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Caretta carettalarda sevindirici artış
Caretta carettalarda sevindirici artış
Kapadokya'da turist yoğunluğu
Kapadokya'da turist yoğunluğu
Bayburtlu işçi emeklisinin saat merakı
Bayburtlu işçi emeklisinin saat merakı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ