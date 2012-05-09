Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Motosikleti ile 16 Nisan tarihinde geçirdiği trafik kazasının ardından beyin kanaması geçiren Seyfi Teoman, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Genç yönetmen, bu akşam saatlerinde hayata veda etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Polonya'daki ünlü Lodz Film Akademisi'nde yönetmenlik okuyan Teoman'ın, Barış Bıçakçı'nın romanından uyarladığı "Bizim Büyük Çaresizliğimiz", geçen yıl Berlin Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne seçilmişti. Teoman'ın ilk uzun metrajlı filmi "Tatil Kitabı" da, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde yapmış ve İstanbul Film Festivali'nde en iyi film seçilmişti. Seyfi Teoman, İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale kazanan Emin Alper'inyönettiği "Tepenin Ardı" filminin de yapımcılığını üstlenmişti.

AA