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Ünlü yayla büyülüyor

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan ve 1991'de turizm merkezi ilan edilen bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, başta menderesleri olmak üzere doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Ünlü yayla büyülüyor

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan ve 1991'de turizm merkezi ilan edilen bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, başta menderesleri olmak üzere doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 12:18
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Ünlü yayla büyülüyor

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası, doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor.

Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, 1991 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edilmesinin ardından Valilik ve yerel yönetimlerin yürüttüğü tanıtım çalışmaları sonucu bölgede ön plana çıkan yaylalardan biri haline geldi.

Özellikle her yıl temmuz ayında düzenlenen Güreş ve Kültür Festivaliyle yoğun ilgi gören yayla, fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri oldu.

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Perşembe Yaylası, yazın yanı sıra kış aylarında da konuklarını ağırlıyor.

912 yıldır devam eden festival geleneği

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, yaptığı açıklamada, Perşembe Yaylası'nın Tokat iline sınır olduğunu belirterek, yaylanın sahile 65 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyledi.

Perşembe Yaylası'nın 4-5 il ile 20 ilçenin ortak kullandığı bir yayla olduğunu dile getiren Gündoğar, yaylada 912 yıldır festivallerin düzenlediği belirtti.

Gündoğar, Perşembe Yaylası'nın farklı özellikleri olduğuna dikkati çekerek, "En büyük özelliklerinden biri doğa harikası mendereslere sahip olması. Bu mendereslerin bir dünya mirası olarak korunması amacıyla başlatılan çalışmada son aşamaya gelmiştir. Ayrıca bu menderesleri taçlandıran Çiseli ve Uzundere şelalelerine sahibiz." dedi.

Yaylaya 6-7 yıl önce yılda 200 bin turist geldiğini ancak yapılan tanıtım faaliyetleriyle yaylaya ilginin hayli arttığını vurgulayan Gündoğar, geçen yıl yaylayı 500 binin üzerine yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini, bu yıl sayının en az 600-700 bin civarında olmasını beklediklerini ifade etti.

Gündoğar, son yıllarda yapılan otellerle yaylada 250 yatak kapasitesine ulaşıldığını, ayrıca tesislerin 24 saat açık olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
OrduAybastı IlçesiPerşembe Yaylasıİzzet Gündoğar
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