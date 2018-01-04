Ünlü sanatçılarımızın astrolojik analizi

-TERAZİ BURCU-

BETÜL DEMIR

Betül Demir 25 Eylül 1980 İstanbul

Güneş burcu: Terazi

Ay burcu: Koç

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği: Doğuştan sahip olduğu estetik güzelliği ile dikkatleri çeker.

Belirli karakteristik özelliğini kişisel gezegenlerinden aldığımız ipuçlarına göre değerlendiriyorum.

GÜNEŞ

Betül Demir son derece uyumlu, dengeli, kendinden çok karşısında ki kişiyi düşünen bir yapıya sahiptir.

“Ben” yerine, “biz” demeyi tercih eder. Son derece kibar ve naziktir.

Adalet duygusu çok gelişmiş olup, karşısındakinin haklarına saygı duyan bir yapısı vardır.

Doğuştan bir diplomattır. “Küsleri barıştırmak” gibi, bir tarafı vardır.

AY

Ay’ı Koç burcunda olduğundan; çocuk gibi her şeye meraklıdır. Merak duygusundan beslenir. Çocuk gibidir. Aklına koyduğunu hemen yapmak ister. Çoğu zaman da sonu düşünülmeden kalkışılan işler nedeniyle sorunlar yaşayabilir. Çok hızlıdır. Hiçbir işi bekletmeyi sevmez. Tez canlıdır.

MERKÜR

Merkür’ü Terazi burcunda olduğundan; sözlerini özenle seçer ve karşısında ki kişiyi kırmamaya çalışır. Kendinden çok karşısında ki kişiyi düşündüğünden “ben” demekten çok “biz” demeyi bilir. İletişiminde zarif bir hitabeti vardır.

Fikirsel olarak adil davranmaya özen gösterir ve “diplomatik” davranır. Kolaylıkla arayı bulacak ve barış ortamını sağlayacak cümleler kurabilir.



VENÜS

Venüs’ü de Aslan burcunda olduğundan; ikili ilişkilerinde dominant olan taraftır.

Herkes tarafından “güzel” olarak algılanan saçları, mümkünse hiç kısa kesilmemelidir.

İkili ilişkilerinde; doğuştan bir kraliçedir.“Yürek güzelliği” ile de tanınır.



MARS

Mars’ı Akrep’te olduğundan agresyonlarında; cesur ve “gözü pek”tir. Korkusuzdur. Gerektiğinde cesurca savaşa girer ve atom bombası atılsa oradan sağ çıkacak kadar güçlüdür.

Değişip, dönüşerek “hayatta kalmak ve küllerinden yeniden doğmak” gibi deneyimleri; zaman, zaman hayatında yaşar.

Asla yapılanın bir kötülüğü unutmaz. Kin duyar. Hiçbir kötülüğü karşılıksız bırakmaz. Çok sabırlıdır. Günü geldiğinde mutlaka öcünü alır.

Yapılan bir kötülüğü sezgileri ile bile, bilebilir. Çevresinde olup biten her şeyi sünger gibi çeker. Göstere, göstere savaşmaz. O gizli stratejik bir plan uygulayarak, düşmanını alt etme yolunu seçer.

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-AKREP BURCU-

ŞEVVAL SAM

Şevval Sam 11 Kasım 1973 İstanbul

Güneş burcu: Akrep

Ay burcu: İkizler

Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği: Bir Akrep’in en belirgin özellikleri “derin” bakışlarıdır.

Belirli karakteristik özelliğini kişisel gezegenlerinden aldığımız ipuçlarına göre değerlendiriyorum.

GÜNEŞ

Güneş’i Akrep burcunda olduğundan; gizemli ve çekici bir yapıya sahiptir. Son derece derin bir kişidir.

Sezgileri çok güçlü olduğundan adeta olan biten her şeyi kendiliğinden bilir.

Derin araştırmacı bir tarafı vardır. Hiçbir işi yüzeysel ele almaz. O her şeyi mükemmel sonuca ulaşana kadar araştırmayı tercih eder.

Tutkulu, bir şekilde sevdiklerine bağlanır ve onlardan kolay, kolay da vazgeçemez.

Şevval Sam; derin bir insan olduğundan; onunla sohbet etmeye de bayılırsınız.

AY

Ay’ı ikizler burcunda olduğundan entellektüel konulardan ve çok yönlü kurduğu iletişimlerden duygusal olarak beslenir.

Tek düze bir iletişim ile asla yetinmez. Her türlü iletişim aletini ilişkisinde kullanacaktır.

Flört etmekten çok hoşlanır. Evlense bile partneri ile hayat boyu flört edecektir.

Entelektüel biridir. Aynı anda birkaç kitabı birden okumaya başlayabilir.

MERKÜR

Merkür’ü Akrep burcunda olduğundan; derin içerikli konuşur. Araştırmacı bir zihne sahiptir. Bazen zehirli sözler de sarf edebilir.

Bir konunun yüzeysel ele alınmasından hiç hoşlanmaz. Herhangi bir konu ilgi alanına girdiğinde, onu mutlaka derinlemesine araştıracaktır.

Yeryüzünün doğal dedektifleri akrep burçlarından çıkar. Dolayısı ile zihnini yöneten Merkür’ünde Akrep burcunda olmasından dolayı; “araştırma” konularında çok başarılı olur.

“Gözünmeyeni gören” bir zekaya sahiptir.

Bazen son derece etkili derinden yaralayabilen sözler kullanabilir.

Fikirlerini dışarıya fazla yansıtmaz. Bir çok zaman kendi açıklamadığı sürece; ne düşündüğünü bilmezsiniz.



VENÜS

Venüs’ü Oğlak burcunda oluşu ile; ikili ilişkilerinde biraz mesafelidir. Genelde soğuk olduğu düşünülebilir. Fakat bir kere sevdi mi, o sevgi kalıcı olur.

Maddi değeri olan nesneler hayatında önemlidir.

Hayatında maddi güvence olarak “para”yı görür. Kendisini bu güvende hissetmediğinde huzursuz olabilir.



MARS

Mars’ı Koç burcunda olan Şevval Sam’ın savaşçı, cesur, girişken, sportmen, gözü kara bir yapısı vardır. Bir kavganın ortasına korkusuzca atılabilir.

Enerjisi asla bitip tükenmek bilmez. Kendini kontrol altına alamazsa, “kavgacı” bir tip olarak ta yorumlanabilir.

Hayatı boyunca genç görünecek bir dış görünüşe sahip olacaktır. Çünkü spor hayatının olmazsa olmazıdır.

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-YAY BURCU-

GÖKSEL

Göksel 25 Kasım 1971 İstanbul

Güneş burcu: Yay

Ay burcu: Kova

Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği: Uzun ve düzgün bacakları ile dikkati çeker.

Belirli karakteristik özelliğini kişisel gezegenlerinden aldığımız ipuçlarına göre değerlendiriyorum.

GÜNEŞ

Göksel macera sever, neşeli bir yapıya sahiptir. Arkadaş canlısıdır. Onun için hayatta olmazsa olmazı olan arkadaş gruplarıdır.

Geniş bir vizyona sahiptir. Manevi yönü de gelişmiştir.

Hemen her konuda fikir sahibi olacak bilgi birikimi vardır.

Uzak yerler, yabancı kültürlere ilgilidir. Felsefeyi sever.

AY

Ay’ı Kova’da olduğundan, özgürlüğüne, marjinal tavırlarına, sıra dışı ve bireysel hareketlerine kabul göstermek gerekir.

Çünkü kendisinin en çok duygusal beslendiği alan “özgür”lüğüdür…

Hümanizmden ve bütünün hayrına olan işlerden duygusal olarak beslenir.

MERKÜR

Merkür’ü Yay burcunda olduğundan; felsefi düşüncelerden ve bilgi edinmekten çok hoşlanır.

İletişiminde iyimser ve macera sever tarafını hissedersiniz.

Kendi bilgi dağarcığını sürekli yeni bilgi ile genişletir. Maneviyata önem verir.

Bazen pot kırabilir veya alaycı olabilir.

VENÜS

Venüs’ü Yay burcunda olduğundan; muhtemelen yabancı uyruklu bir eşi olabilir. Yabancı kültürlere meraklı göçmen biri de olabilir partneri.

Eşin, iyimser olması ve hayata güzel yönden bakması önemlidir. Maneviyatı da önem taşıyacaktır.



MARS

Mars’ı Balık burcunda olmasından dolayı; kavga ve agresyon ortamında, bazen dağılabilir. Sakin bir yapıdadır, gergin ortamları sevmez.

Sahip olduğu enerjisini, “hayal gücünü” çalıştıracağı işler ile açığa çıkarması; enerjisini en doğru kullanış biçimi olacaktır. Aksi takdirde sürekli bastırdığı, dışarıya yansıtamadığı öfkesi, onu mutsuz eder.

Spor yapmayı sevmeyebilir, ancak hayal gücünü ve duygularını ifade edebileceği, “dans” gibi eforunu harcayabileceği etkinlikler, onu mutlu eder.