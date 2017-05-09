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Ünlü isimler çocuk istismarına karşı kamera karşısına geçti

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE ‘ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINA HAYIR’ SERGİSİ AÇILDI

Ünlü isimler çocuk istismarına karşı kamera karşısına geçti

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE ‘ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINA HAYIR’ SERGİSİ AÇILDI

09 Mayıs 2017 Salı 11:19
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Ünlü isimler çocuk istismarına karşı kamera karşısına geçti

İSTANBUL - İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden Özlem Kaya ile Şeyma Okur öncülüğünde hazırlanan “Çocuk Cinsel İstismarına Hayır’ isimli sergi, İstanbul Şehir Üniversitesi Batı Kampüsü Merdivenaltı Sergi Alanı’nda ziyaretçilere açıldı. Aralarında İzmir’deki cinsel istismar davasının sembol ismi Saadet Özkan, Yazar Ahmet Ümit, Edebiyat Profesörü ve Yazar İskender Pala, genç müzisyenlerden Buray, dizi oyuncusu Mehmet Pala’nın da olduğu çok sayıda kişinin pankartlarla destek verdiği sergi 12 Mayıs’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

İstanbul Şehir Üniversitesi çocuk istismarının önlenmesi için farkındalık oluşturulması konusunda çok önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden Özlem Kaya ile Şeyma Okur öncülüğünde hazırlanan “Çocuk Cinsel İstismarına Hayır’ isimli sergi, İstanbul Şehir Üniversitesi Batı Kampüsü Merdivenaltı Sergi Alanı’nda ziyaretçilere açıldı.

          

Ünlü isimler pankartlarla destek verdi


İstanbul Anadolu Kartal Adliyesi’nde 2009-2016 yılları arasında görülmüş ve kapanmış 800 cinsel istismar davasının tutanaklarını inceleyen öğrenciler, aileleri ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla düzenledikleri sergide bu tutanaklardaki en çarpıcı cümleleri sergiliyor. Aralarında İzmir’deki cinsel istismar davasının sembol ismi Saadet Özkan, Yazar Ahmet Ümit, Edebiyat Profesörü ve Yazar İskender Pala, genç müzisyenlerden Buray, dizi oyuncusu Mehmet Pala’nın da olduğu çok sayıda ünlü isim de pankartlarla sergiye destek verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.05.2017 11:25
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