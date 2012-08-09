Üniversitede disiplin düzenlemesi

ANKARA

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin sonuçlandığını Vilayetler Evi'nde yaptığı toplantıda bildiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere dün itibarıyla gönderildiğini belirtti.

1985 yılında çıkarılan eski yönetmeliğin "12 Eylül sonrası dönemin vesayetçi anlayışını" temsil ettiğini belirten Çetinsaya, amaçlarının daha özgürlükçü ve daha katılımcı bir öğrenci disiplin yönetmeliği oluşturmak olduğunu söyledi.

Çetinsaya, ''Yeni yönetmelikte suç sayılabilecek fiiller azaltılmış, ağır müeyyidelerin aşağı yukarı hepsi hafifletilmiş durumda" dedi.

Yönetmelikle getirilen değişikliklerden bazıları şöyle:

-Öğrencilerin kampüs dışındaki faaliyetleri disiplin yönetmeliğinin kapsamı dışına alındı. Kesinleşmiş bir mahkumiyet olmadan ve öğrencilikle ilişkisi kesin olarak açığa çıkmadan kampüs dışındaki faaliyetler üniversitede disiplin suçu olarak nitelendirilmeyecek.

-Öğrenciler kampüs içerisinde bildiri dağıtma, fikir açıklama, bir düşüncenin propagandasını yapmaları durumunda herhangi bir disiplin cezası almayacak.

-Kişilerle olan ilişkilerde, kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek biçimde bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak,toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına ve davetlilere ayrılan yerleri işgal etmek uyarma cezası kapsamındayken suç olmaktan çıkarıldı.

-Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak kınama cezası kapsamından uyarı cezası kapsamına alındı.

-Kumar oynamak veya oynatmak kınama cezası kapsamındayken suç olmaktan çıkarıldı.

-Yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyette bulunmak, bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası kapsamındayken suç olmaktan çıktı.

-''Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz afiş ve pankart asmak'' olarak kınama cezası kapsamına alındı.

-''Yükseköğretim kurumlarında alkollü içki içmek'' bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası kapsamına girdi.

-Çıkarma cezası kapsamındaki ''ırza tecavüz etmek'', ''yükseköğretim kurumlarına cinsel tacizde bulunmak'' olarak iki yarıyıl uzaklaştırma cezası kapsamında düzenlendi.