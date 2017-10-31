Türk Kızılayı tarafından maddi imkanı olmayan öğrencilerin giyim ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen "Uni Butik" projesi kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) ücretsiz giyim mağazası açıldı.

NKÜ Yerleşkesi Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki "Uni Butik" mağazasının açılışında konuşan Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Türk Kızılayı'nın 1868 yılından bu yana her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Türk Kızılayı'nın sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalarına devam ettiğini aktaran Çizen, "Türk Kızılayı olarak 1868 yılında başladığımız bu yolculuktan bu güne gelene kadar toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenerek kan, afet müdahale, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında hizmetler sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uni Butik" mağazalarının 36'ncısı NKÜ'de

Öğrencilerin "Uni Butik"lerle her türlü giyim ihtiyacını ücretsiz karşılayabileceğini vurgulayan Çizen, şunları kaydetti:

"Türk Kızılayı tarafından hayata geçirilin 'Uni Butik' mağazalarının 36'ncısını üniversitemiz iş birliğiyle gençlerimizin hizmetine sunmanın mutluluğu içindeyiz. Uni Butik mağazaları sayesinde öğrencilerimiz, ülkenin önde gelen markalarının yaptığı bağışlarla ayakkabıdan çoraba, gömlekten monta kadar her neye ihtiyaçları varsa dilediklerini seçip hiçbir ücret ödemeden alabilecek.

İnanıyorum ki bu proje ile gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken geleceğimizin mimarları arasında yadımlaşma, paylaşma, gönüllülük duygusunu da pekiştireceğiz. Bu kavramlar gençlerimizin profesyonel yaşamlarının merkezine işleyerek toplumsal mutluluk ve refahın bir parçası olmalarına da olanak sağlayacaktır."

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek "Uni Butik" mağazasının açılışı yapıldı.