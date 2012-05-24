İSTANBUL - Canda Özür Olmaz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin sürekli proje ürettiğini ve bu projelerin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını bildirdi.



Öztürk, proje kapsamında engellileri Kabe'de Allah ile Mescidi Nebevi'de de Hz. Muhammed ile buluşturmayı, engellilere, kitap okuma, birlikte yaşadıkları hayatı bütün boyutlarıyla tanıma ve hayatlarını kolaylaştıracak bilgiye ve ilme kavuşmalarına aracılık etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Öztürk, umreye gitmek isteyen engellilerden başvuruları almaya başladıklarını, ekonomik durumu iyi olmayan, gerçekten ihtiyaç sahibi olan ve pasaportu olan engellilere öncelik tanınacağını vurguladı.

Projeye engellilerin büyük ilgi gösterdiğini, şu ana kadar 40'a yakın başvuru aldıklarını belirten Öztürk, bu görevin çok maliyetli bir iş olduğunu, bunu derneğin karşılamasının mümkün olmadığını, yardım sever insanlardan katkı beklediklerini bildirdi.

Türkiye'de 8,5 milyon engellinin bulunduğunu vurgulayan Öztürk, ''İmkanları kısıtlı olduğu için, umreye gidemeyen engelliler için bir proje başlatarak, bu önemli çalışmaya öncülük etmek istedik. Kamuoyunda bir farkındalık oluştursun istedik. Şimdiye kadar yaptığımız bütün projeler, bir farkındalık oluşturdu. Engelli 30 kişiyi ramazan ayında umreye götüreceğiz'' dedi.