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Uludağ'da kara göründü

Kış turizminin gözde merkezlerinden "beyaz cennet" Uludağ'da yağışsız geçen haftaların ardından kar kalınlığı 12 santimetreye kadar düştü.

Uludağ'da kara göründü

Kış turizminin gözde merkezlerinden "beyaz cennet" Uludağ'da yağışsız geçen haftaların ardından kar kalınlığı 12 santimetreye kadar düştü.

15 Ocak 2014 Çarşamba 14:00
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Uludağ'da kara göründü

BURSA

Kayak ve kış turizminin gözde merkezlerinden, "beyaz cennet" olarak anılan Uludağ'da yağışsız geçen haftaların ardından kar kalınlığı 12 santimetreye kadar düştü.

Kayak merkezinin havadan çekilen görüntüleri, kış ortasında "oteller bölgesi" ve pistlerde büyük açılmalar meydana geldiğini, kar altındaki toprak zeminin iyice gün yüzüne çıktığını ortaya koydu.

AA muhabirinin, Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde 13 Aralık 2013'te 80 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, uzun süredir yağış görülmemesi nedeniyle 12 santimetreye geriledi. Bölgede 16 Ocak'ta yağmurla karışık hafif kar yağışı görülmesi, bunun ardından ise 5 gün kayda değer bir kar yağışı yaşanmaması bekleniyor.

"Oteller bölgesi" ve pistlerde toprak zemin iyice gün yüzüne çıkarken kayak yapmak neredeyse imkansızlaştı.

Karların erimesi yüzünden yılbaşı tatilinde rezervasyon iptalleriyle sıkıntılı bir süreç geçiren turizmciler, aynı sorunları yaşamamak için 27 Ocak-7 Şubat tarihlerini kapsayan yarıyıl tatili öncesi kar yağışı bekliyor.

AA

Son Güncelleme: 15.01.2014 16:26
Anahtar Kelimeler:
Uludağda Kara Göründü
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