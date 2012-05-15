Ukraynalı dağcılar bulundu

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda dün kaybolan Ukraynalı dağcı grubundan 1 kişinin öldüğü öğrenildi.

Demirkazık Dağı'nda yaklaşık 10 gündür kamp yaptıkları belirlenen Ukraynalı dağcı grup üyelerinin bulunması için sürdürülen çalışmalar kapsamında gece saatlerinde dağcıların bulundukları bölge tespit edildi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopter, dağcıların bulunduğu bölgeye ulaştı. Demirkazık Dağ Evi bölgesinde bekleyen arama kurtarma görevlilerine bilgi veren helikopter pilotu, dağcılardan birinin hayatını kaybettiğini, ölen dağcı ile 2 dağcıyı Adana'ya götürdükleri bilgisini verdi.

Diğer 9 dağcının sağlık durumlarının iyi olduğu, kendi imkanlarıyla yürüyerek inişe geçtikleri kaydedildi.

Dağcıları kurtarmak için dün akşam saatlerinden itibaren görev yapan Niğde UMKE, Çamardı JAK, Niğde Akut, Dağcılık Federasyonu, AFAD ve Ankara JAK ekipleri de dağcıları Emli Vadisi'nde karşılamak için harekete geçti.