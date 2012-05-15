Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118251
ALTIN
162.794
DOLAR
3.8430
STERLİN
5.3196
EURO
4.7254
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Ukraynalı dağcılar bulundu

Demirkazık Dağı'nda kaybolan 12 kişilik dağcı grubundan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukraynalı dağcılar bulundu

Demirkazık Dağı'nda kaybolan 12 kişilik dağcı grubundan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

15 Mayıs 2012 Salı 09:05
2458 Okunma
Ukraynalı dağcılar bulundu
     Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda dün kaybolan Ukraynalı dağcı grubundan 1 kişinin öldüğü öğrenildi.
     Demirkazık Dağı'nda yaklaşık 10 gündür kamp yaptıkları belirlenen Ukraynalı dağcı grup üyelerinin bulunması için sürdürülen çalışmalar kapsamında gece saatlerinde dağcıların bulundukları bölge tespit edildi.


     Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopter, dağcıların bulunduğu bölgeye ulaştı. Demirkazık Dağ Evi bölgesinde bekleyen arama kurtarma görevlilerine bilgi veren helikopter pilotu, dağcılardan birinin hayatını kaybettiğini, ölen dağcı ile 2 dağcıyı Adana'ya götürdükleri bilgisini verdi.
   Diğer 9 dağcının sağlık durumlarının iyi olduğu, kendi imkanlarıyla yürüyerek inişe geçtikleri kaydedildi.
   Dağcıları kurtarmak için dün akşam saatlerinden itibaren görev yapan Niğde UMKE, Çamardı JAK, Niğde Akut, Dağcılık Federasyonu, AFAD ve Ankara JAK ekipleri de dağcıları Emli Vadisi'nde karşılamak için harekete geçti.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 01:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ