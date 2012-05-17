Ücretsiz Kur'an-ı Kerim ve Osmanlıca kursu

BURSA - Vakfın Bursa temsilcisi Mustafa Topöz, Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, amaçlarının Osmanlı eserlerine sahip çıkarken, onları daha iyi analiz edip, anlaşılabilir hale getirmek olduğunu söyledi.

Milli kültürün temelini oluşturan eserlerin hemen hemen tamamının Osmanlıca olduğunu belirten Topöz, ''Kendi memleketimizde, ecdadımızın her zaman şeref duyduğumuz bin yıllık şanlı tarihi ile bize armağan ettiği sayısız eser, bugün çoğumuza maalesef bir turiste olduğu kadar uzak ve yabancıdır'' dedi.