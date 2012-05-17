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Ücretsiz Kur'an-ı Kerim ve Osmanlıca kursu

Hayrat Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Osmanlı eserlerinin okunabilmesi ve anlaşılabilmesi için HEM'lerde ücretsiz kurs verilecek.

Ücretsiz Kur'an-ı Kerim ve Osmanlıca kursu

Hayrat Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Osmanlı eserlerinin okunabilmesi ve anlaşılabilmesi için HEM'lerde ücretsiz kurs verilecek.

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:19
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Ücretsiz Kur'an-ı Kerim ve Osmanlıca kursu
BURSA -  Vakfın Bursa temsilcisi Mustafa Topöz, Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, amaçlarının Osmanlı eserlerine sahip çıkarken, onları daha iyi analiz edip, anlaşılabilir hale getirmek olduğunu söyledi.
Milli kültürün temelini oluşturan eserlerin hemen hemen tamamının Osmanlıca olduğunu belirten Topöz, ''Kendi memleketimizde, ecdadımızın her zaman şeref duyduğumuz bin yıllık şanlı tarihi ile bize armağan ettiği sayısız eser, bugün çoğumuza maalesef bir turiste olduğu kadar uzak ve yabancıdır'' dedi. 
Topöz, yeni nesillerin geçmişi iyi öğrenmesi gerektiğini dile getirerek, ''Osmanlıcayı öğrenmek, öz yurdunda kendi kültürüne yabancı kalmış bir neslin, ecdadına ve tarihine karşı vadesi çoktan dolmuş bir fikir borcudur. www.osmanlicaegitim.com ve www.kuranegitimi.com adreslerinden bilgi alınabilen ve online kayıt yaptırılabilen kurslara ücretsiz olduğu için herkes başvurabilir'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:20
Anahtar Kelimeler:
Kurs
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