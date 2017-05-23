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'Uçan nine' yaşadığı heyecanı anlattı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da, geçen yıl torunuyla yamaç paraşütüyle uçtuğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gören 86 yaşındaki Kavçakar, yaşadığı heyecanı anlattı.

'Uçan nine' yaşadığı heyecanı anlattı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da, geçen yıl torunuyla yamaç paraşütüyle uçtuğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gören 86 yaşındaki Kavçakar, yaşadığı heyecanı anlattı.

23 Mayıs 2017 Salı 11:47
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'Uçan nine' yaşadığı heyecanı anlattı

DENİZLİ

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da, geçen yıl yamaç paraşütü pilotu torunuyla yaptığı uçuşun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören Denizlili 86 yaşındaki Halime Kavçakar, yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Şimdi uçursalar yine giderim, yine uçarım." dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi'nde torunlarıyla yaşayan 4 çocuk sahibi Halime nine, yamaç paraşütü pilotu torunuyla Fethiye Ölüdeniz üzerinde yaptığı uçuşu, AA muhabirine anlattı.

Masa örtüsü dikerek ve bahçesindeki ağaçlarla ilgilenerek vakit geçirdiğini ifade eden Kavçakar, geçen yıl torunu Günay Tutgun'un kendisini Fethiye'ye davet ettiğini belirtti.

Fethiye'de deniz kenarında gezerken gökyüzünde paraşütleri gördüğünü söyleyen Kavçakar, o paraşütlerle uçtuğunu bildiği torununa, kendisinin de uçmak istediğini söylediğini aktardı.

"Şimdi uçursalar yine giderim, yine uçarım" 

Torununun hemen kabul etmediğini ancak "Korkmam" diyerek onu ikna ettiğini anlatan Kavçakar, "Motorlu paraşüte bindirmek istediler. 'Bunda rüzgar çok oluyor, yapamaz, yamaç paraşütüne bindirelim' dediler. Ona bindik. Kendim uçmak istedim. Şimdi uçursalar yine giderim, yine uçarım." diye konuştu.

 Kavçakar, "Havada uçmak çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Hiç korkulacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaUçan Nine
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