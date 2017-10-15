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'Uçan kız'ın adı takımında yaşayacak

Ağrı Birlikspor Kulübü Derneği'nin adı, trafik kazasında ölen "Uçan kız" lakaplı futbolcu Dicle Aslan'ın ismini yaşatmak için "Dicle Aslan Spor Kulübü Derneği" olarak değiştirildi

'Uçan kız'ın adı takımında yaşayacak

Ağrı Birlikspor Kulübü Derneği'nin adı, trafik kazasında ölen "Uçan kız" lakaplı futbolcu Dicle Aslan'ın ismini yaşatmak için "Dicle Aslan Spor Kulübü Derneği" olarak değiştirildi

15 Ekim 2017 Pazar 16:04
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'Uçan kız'ın adı takımında yaşayacak

Futbolda Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Ağrı Birlikspor Kulübü Derneği'nin adı, trafik kazasında ölen "Uçan kız" lakaplı futbolcu Dicle Aslan'ın ismini yaşatmak için "Dicle Aslan Spor Kulübü Derneği" olarak değiştirildi. 

Ağrı Birlikspor Kulübü Derneği, yönetim kurulunun aldığı kararla tüzük değişikliğine gitti. Kulübün yeni adı, mart ayında deplasman maçına giderken takımın yaşadığı trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Dicle Aslan'ın adını yaşatmak için "Dicle Aslan Spor Kulübü Derneği" oldu.

İl Dernekler Kuruluna başvuran kulübün, isim değişikliği onaylandı. Kulüp, bundan sonraki maçlara yeni isimle çıkmak için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracak.

Ağrı Birlikspor Futbol Takımı, geçen sezon mücadele ettiği Kadınlar 2. Lig'de, Konya İdmanyurdu ile yapacağı maç için Malatya'ya giderken 18 Mart 2017'de kaza geçirmişti. Kazada takımın bulunduğu minibüs Patnos-Muş yolunun Doğansu köyü mevkisinde yan yatmış, olayda, futbolculardan Dicle Aslan hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Takım, geçen sezon çıktığı play-out maçlarının ardından 2. Lig'e veda etmişti.

AA

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