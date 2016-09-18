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'Uçak kütüphane' kapılarını açmaya hazırlanıyor

Çankırı Belediyesince daha önce açılışı yapılan "Tren kütüphane"nin ardından Airbus A 300 tipi uçak da aynı amaçla hizmet vermek üzere 24 Eylül'den itibaren çocuk ve gençleri ağırlamaya başlayacak.

'Uçak kütüphane' kapılarını açmaya hazırlanıyor

Çankırı Belediyesince daha önce açılışı yapılan "Tren kütüphane"nin ardından Airbus A 300 tipi uçak da aynı amaçla hizmet vermek üzere 24 Eylül'den itibaren çocuk ve gençleri ağırlamaya başlayacak.

18 Eylül 2016 Pazar 12:38
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'Uçak kütüphane' kapılarını açmaya hazırlanıyor
ÇANKIRI 

Daha önce "Tren kütüphane"yi hizmete sunan Çankırı Belediyesince kütüphaneye dönüştürülen Airbus A 300 tipi uçağın 24 Eylül'de açılması planlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çankırı Belediyesi, uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A 300 tipi uçağı bir süre önce kütüphaneye dönüştürmek için çalışma başlattı. Belediye tarafından satın alındıktan sonra parçalar halinde 5 tır ile İstanbul'dan getirilen ve kütüphaneye dönüştürülen Airbus A 300 tipi yolcu uçağının iç kısmı, çocukların rahatça kütüphane olarak kullanabilecekleri şekilde düzenlendi.



Çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacak "Uçak kütüphane"nin 24 Eylül'de hizmete girmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı İrfan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara kitap okumayı cazip hale getirmek için uçak kütüphane yaptıklarını söyledi.

Daha önce 2 vagon ve bir lokomotiften oluşan "Tren kütüphane"yi açtıklarını hatırlatan Dinç, "Çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için uçak, tren ve gemiden oluşan kütüphane projemiz var. Tren kütüphanemizi Kütüphaneler Haftası'nda açmıştık. Uçak kütüphanemizi açıyoruz. Gemi kütüphanemiz için de çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Uçağın içinde havacılık tarihiyle ilgili bilgilerin de yer alacağını aktaran Dinç, "Burası sadece kütüphane olmayacak. Tarihteki ilk uçuşlar ve bizim tarihimizdeki uçuşlarla ilgili bilgilere çocuklar burada ulaşabilecekler. Bunun yanında çocuklar uçağın kokpitini de gezip bilgi alabilecek. Burada fotoğraf çektirip, anı olarak saklayabilecek." diye konuştu 

Uçak kütüphanenin iç dizaynının tamamlandığını, çevre düzenlemesinin yapıldığını anlatan Dinç, "Çocuklarımıza, gençlerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla oluşturduğumuz uçak kütüphanemizde sona geldik. Çevre düzenlemesini ve dış cephesini yapıyoruz. Allah nasip ederse açılışını AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcımız Erol Kaya'nın katılımıyla 24 Eylül'de gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Kitap okuma oranı artacak"
Kitap okumanın çocuklar için önemine değinen Dinç, yaptıkları projelerle çocukların kitap okuma alışkanlığını, bilgi, kültür ve donanımlarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye'nin iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Dinç, "İyi yetişmenin de temeli okumaktan geçiyor. Nitelikli insan olmak önemli, kitap okumak önemli." ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 18.09.2016 12:39
Anahtar Kelimeler:
UçakKütüphane - Önce Vatan Gazetesi
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