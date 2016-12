Sürekli seyahat halinde olan insanların şüphesiz en çok takip ettikleri konu

uçak bileti

fiyatları ve bu doğrultuda yapılan hava yolu şirketlerinin yatıkları kampanyalar. Sürekli olduğu için ekonomik boyutunu da hesap etmeleri kaçınılmaz olacaktır. Uçak biletleri bulma konusunda çeşitli sitelerde indirimli satışlar yapılmakta çeşitli kampanyalar ile müşteri kazanmaya yönelik hareketler yapılmaktadır. Bu sitelerden birisini kuran Barsan Turizm ve Ticaret A.Ş firmaları da bu konuda öncü firmalar arasında yer almaktadır. Böyle bir site kurmalarındaki asıl amaç mevcut sistemlerin bir adım önünde olarak kullanıcı alışkanlıklarını ve isteklerini takip ederek onlara bireylere online olarak rahat alış veriş yapma imkanını sağlamaktır.

Ucuza Biletler

Bilet temin etmek isteyen bireyler site üzerinden alabilecekleri gibi ister cep telefonu üzerinden responsive ( cep telefonu uyumlu ) olarak hazırlanmış sistemlere girerek alabilirler isterlerse de mobil uygulama yükleyerek zaman ve mekân sorunlarına sıkışmadan günün her saatinde ve internetin çektiği her yerden bilet alabilirsiniz. Üstelik uçak bileti mobil uygulamasını yüklediğiniz takdir de her ucuz uçak bileti alımlarınızda kişisel bilgilerinizi sisteme girmenize gerek yok. Sistem sizi tanıyor ve siz sadece gideceğiniz parkuru ve ne zaman uçmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Ayrıca daha önce aldığınız tüm uçak biletlerin raporlamasını da mobil uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Tek sayfada bütün işlemlerinizi yapıp Türkiye’nin en çok kullanılan banka kredi kartlarına 9 taksite kadar vade yaparak satın alabilme imkânlarını da sizlere sunmaktadır.

Bilet Tercihlerinde Doğru Seçim

Kurucuları tarafından kurulan https://ucuzauc.com aynı zamanda kurumsal şirketler ve alt acenteler içinde geliştirilmiştir. Sistem üzerinden yapacağınız bayilik başvurusu karşılığında size bir kullanıcı adı tanımlanır. Siz ister arka panel üzerinden manüel olarak isterseniz de size verilen Widget kodu internet sitenize yükleyerek uçak bileti satışını gerçekleştirebilirsiniz. Verilen widget kodu ile oluşturacağınız arama motoru sabit bir görüntü değildir. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Rengi ve boyutunda düzenleme yaparak kendi zevkinize uygun kendinize özel bir arama motoru hazırlayabilirsiniz. Müşteri memnuniyeti ve dürüstlük gibi birçok değerler konusunda hiçbir taviz vermeyen bu firmanın hedefi sistemi güncelleyerek ve çalışanları eğiterek daha iyi hizmeti daha ekonomik olarak misafirlere sunmaktır.