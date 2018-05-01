Üç kız kardeş azimleriyle 'okumanın yaşı yok' dedirtti

Zonguldak'ta, çocukken anne ve babalarının okula göndermediği üç kız kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında kursa katılarak, okuma yazma öğrendi.

Okuma yazma seferberliği kapsamında kız kardeşler 71 yaşındaki Ayşe Yılmaz, 69 yaşındaki Lütfiye Çelebioğlu ve 56 yaşındaki Zekiye Gülsoy, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Zonguldak Temsilciliği'nce açılan kursa katılmaya karar verdi.

Yaşları 50 ile 71 arasında değişen 8 kadın kursiyer arasında yer alan üç kız kardeş, öğretmen Asuman Bayraktaroğlu'nun desteğiyle kısa sürede okuma yazma öğrenerek, "okumanın yaşı yok" dedirterek azimleriyle herkese örnek oluyor.

"Bir şeyler okuyabilmek, sıralara oturmak çok güzel"

Açıklama yapan 6 çocuk annesi Ayşe Yılmaz, ailesi izin vermediği için okula gidemediğini söyledi.

O dönem köyde yaşadıklarını ve bağ, bahçeyle ilgilenmek zorunda kaldıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Babam maden ocağında çalışıyordu. O zaman hiçbir imkan yoktu. Okula gitmeyi çok istedik ama okuyamadık. Annem bizi okula veremedi. Arkadaşlarım önlüklerini giyip okula gidiyordu. Çok merak ettim ama ne yazık ki okuyamadık. Seferberliği ilk duyduğumda, 'Keşke zamanında okusaydık da bu kadar eziyet çekmeseydik.' dedik ama çok da sevindik. Çocuklarım okuma yazma öğrenmemizi ve buraya gelmemizi seviyorlar. Bir şeyler okuyabilmek, sıralara oturmak çok güzel. Gençlere tavsiyem okusunlar. Okumaktan güzel bir şey yok. Şimdi her yerde okullarımız var. Her şeyimiz çok güzel, mükemmel."

7 çocuğu olan Lütfiye Çelebioğlu da okuma yazmaya dair hiçbir şey bilmeden kursa katıldığını dile getirdi.

Kısa zamanda çok şey öğrendiğini ifade eden Çelebioğlu, şöyle devam etti:

"7 çocuğum var, onlar da beni okutmadı. Kız kardeşim bana kurstan bahsetti, ben de buraya gelmeyi kabul ettim. 10 gündür geliyorum. 69 yaşındayım ve okuma yazma öğreniyorum, çok sevinçliyim. Millet okurdu, ben merak ederdim. 'Ne okuyorlar, nasıl okuyorlar, yalan mı, doğru mu diyorlar?' derdim, inanamazdım. Okuma ve yazmayla uğraşınca, cümleleri birbirine katınca bir şeyler anlamaya başladım. Hiç bilmezken yazımı düzelttim. 10 gündür yazıyorum. Bana, 'Çok güzel yazıyorsun. Bu kadar zamandır gitmene rağmen güzel okuyorsun, bir şeyler anlamışsın.' diyorlar. Çok sevinçliyim, Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızından."

"Cumhurbaşkanımız kendisinden çok ülkesini, milletini düşünüyor"

3 çocuk annesi Zekiye Gülsoy ise yıllar sonra ellerine geçen okuma yazma öğrenme fırsatını kaçırmak istemediklerini belirtti.

Kursa severek geldiklerini, bir şeyler yapmaya çalıştıklarını anlatan Gülsoy, "Okula gider gibi buraya gelmek bizim için çok güzel. Hocamıza dikkat ederek güzel şeyler öğrendik. Öğrenmeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız kendisinden çok ülkesini, milletini düşünüyor. Bu kursları bizi düşündüğü için açtı, ona çok teşekkür ediyoruz, onu çok seviyoruz." dedi.

Öğretmen Asuman Bayraktaroğlu da kursa gelen kız kardeşlerin başlangıçta çok heyecanlı olduklarını, kısa zamanda büyük mesafe katettiklerini aktardı.

Üç kız kardeşin öğrenmeye çok istekli olduğunu belirten Bayraktaroğlu, "Bu isteği görünce, bir şeyler verme amacında olunca, okuma daha bir güzelleşiyor. Amacımıza ulaşmaya başladık. Onlarda bunu görünce çok mutlu oluyorum. Bulundukları ortamda bir şeyler okumanın verdiği mutluluk, kendilerince ayakta durmanın verdiği mutluluk oluyor. Kendilerine yetebilmeyi öğreniyorlar. En azından telefon numarasını yazmak, bir yerleri aramak, başkası olmadan bir işi yapmanın verdiği mutluluğu hissediyorlar. Teyzelerimiz çok büyük yol aldı. Kimseye ihtiyaç duymadan, her istediklerini yazarak okuyarak gerçekleştirebiliyorlar, bu çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Bayraktaroğlu, seferberliğin büyük önem taşıdığını ve ülkedeki önemli bir eksiği kapatacağını sözlerine ekledi.