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Üç gündür DİSK önünde eylemde

Genel-İş Sendikası'ndaki işinden çıkarılan kadın ile kendisine destek veren bir grup, DİSK Genel Merkezi binası önünde eylem yaptı.

Üç gündür DİSK önünde eylemde

Genel-İş Sendikası'ndaki işinden çıkarılan kadın ile kendisine destek veren bir grup, DİSK Genel Merkezi binası önünde eylem yaptı.

10 Temmuz 2015 Cuma 15:14
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Üç gündür DİSK önünde eylemde
İSTANBUL

Genel-İş Sendikası'ndaki işinden çıkarılan kadın ile kendisine destek veren bir grup, DİSK Genel Merkezi binası önünde eylem yaptı. 

 Genel-İş Sendikası Avrupa Bölge Müdürlüğü binasında hizmetli olarak çalışan Oya Bayrak, 30 Haziran'da işten çıkarıldığı gerekçesiyle 3 gün önce Osmanbey'deki DİSK Genel Merkezi önünde eyleme başladı. Devrimci İşçi Hareketi üyesi bir grup, Bayrak'a destek için eyleme katıldı.

Gruptakiler, DİSK'in kendilerini muhatap almadığını öne sürerek, binanın giriş kapısını dışarıdan zincirleyip kilitledi.

Oya Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Genel-İş Sendikası Avrupa Bölge Müdürlüğü binasında çay ve temizlik işlerinde çalışmaktaydım. Ancak bir hafta önce DİSK Başkanı Kani Beko ve Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Remzi Çalışkan'ın imzaladığı yazıyla işten atıldığım bildirildi. Elime çıkış kağıdım tutuşturuldu. Bu bir utanç belgesidir. Kazanılmış haklarım geri verilene kadar haklı mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Bu direniş sadece işe dönüş direnişi değil, onur direnişidir" ifadelerini kullandı. 

Bina girişindeki eylem devam ediyor.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 10:20
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Üç Gündür DİSK önünde Eylemde
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