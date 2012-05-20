Üç aylar başlıyor

Kameri aylar olan ve İslamiyet'te önem atfedilen üç aylar, 22 Mayıs Salı günü başlıyor. Üç ayların ilk ayı Recep'in ilk perşembe gününde de Regaip Kandili kutlanacak.

Kameri ayların yedincisi olan Recep ile başlayan, Şaban'la devam eden ve Ramazan ile son bulan ayların toplu adı olarak da tanımlanan üç ayların ilki Recep ayının ilk cuma gecesi, 24 Mayıs Perşembe akşamı, üç ayların da müjdecisi Regaip Kandili olarak kutlanacak.

Kandil gecelerinden dördü yine bu aylarda bulunuyor.

Recep ayının 27. gecesi olan 16 Haziran'da da Mirac Kandili kutlanacak.

Arınma, bağışlanma ve ibadette yoğunlaşma ayları olarak bilinen üç aylar için Hz. Peygamber'in ''Recep, Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır'' diye, ayrıca ''Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a yetiştir'' diye dua ettiği rivayet edilir.

