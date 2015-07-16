Tuz Gölü’nde 'kırmızı beyaz şölen'

AKSARAY - Anadolu’nun ortasında kışın buz mavisi, yazın ise beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü’nde bir alg türü olan "dunaliella salinalar" nedeniyle adeta "kırmızı beyaz şölen" yaşanıyor.



Koyuncu Kaldırım Tuzlası Ar-Ge Müdürü Mehmet Sait Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuz Gölü’nün kış mevsiminde buz mavisi rengiyle, yaz mevsiminde ise tuzla kaplandığı için beyaz görüntüsüyle dikkati çektiğini söyledi.



Tuz Gölü’nün buz mavisi ve beyazın dışında, bugünlerde kızıl rengi ile de ziyaretçilere görsel bir şölen sunduğunu belirten Koyuncu, “Tuz Gölü, 'buz mavisi' ve 'beyaz' rengine ek olarak yılın belirli dönemlerinde 'kızıl ve kızıla yakın' tonlarda renge bürünürken, dünyada nadir görülen büyüleyici bir görüntüye kavuşuyor” dedi.



Tuz işletmesinde 2015 yılı üretim sezonuna hazırlandıklarını anlatan Mehmet Sait Koyuncu, tuzla içindeki 4 büyük havuzun her birinin 3 kilometrekare büyüklüğünde olduğunu dile getirdi.



Su dolu havuzlarda ve Tuz Gölü’nün bazı bölgelerinde suyun kızıl renge büründüğünü ifade eden Koyuncu, Tuz Gölü’nde adeta "kırmızı beyaz şölen" yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:



“Bu yıl, diğer yıllardan farklı olarak Tuz Gölü ve çevresi çok fazla miktarda yağış aldı. Bu yağışın etkisiyle tuzluluk sürekli değişiyor. Gözle görülmeyen mikroskobik bir canlı olan 'dunaliella salina' popülasyonu, bu hızlı değişimden dolayı yoğun bir şekilde arttı. Bu canlıların oluşturduğu görüntü sayesinde Tuz Gölü'nde tam bir 'kırmızı beyaz şölen' meydana geldi. Bunun neticesinde tuzun oluşum hızı arttı, tuzun kalitesine de etkisi oldu. Bir tarafta beyaz renkte tuz oluşurken, yanında kırmızı renkte su bulunuyor.”



