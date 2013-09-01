Türkmenistan-İran sınırında uyuşturucu operasyonu

AŞKABAT
Türkmenistan-İran sınırında bir tondan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.
Devlet Güvenlik Kurulu toplantısında açıklama yapan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov, sınır kuvvetlerinin, Serahs kenti yakınındaki Nevruzabat sınır kapısında 1050 kilogram afyon sakızı ele geçirdiğini söyledi.
Uyuşturucu ile mücadelede etkin çalışmalarının devam edeceğini belirten Berdimuhamedov, operasyona katılan askerlere ödül verdi.
Türkmenistan-İran sınırında bir tondan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.
Devlet Güvenlik Kurulu toplantısında açıklama yapan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov, sınır kuvvetlerinin, Serahs kenti yakınındaki Nevruzabat sınır kapısında 1050 kilogram afyon sakızı ele geçirdiğini söyledi.
Uyuşturucu ile mücadelede etkin çalışmalarının devam edeceğini belirten Berdimuhamedov, operasyona katılan askerlere ödül verdi.
AA
Son Güncelleme: 01.09.2013 10:31