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Türkmenistan-İran sınırında uyuşturucu operasyonu

Türkmenistan-İran sınırında düzenlenen operasyonda bir tondan fazla afyon sakızı ele geçirildi.

Türkmenistan-İran sınırında uyuşturucu operasyonu

Türkmenistan-İran sınırında düzenlenen operasyonda bir tondan fazla afyon sakızı ele geçirildi.

01 Eylül 2013 Pazar 10:31
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Türkmenistan-İran sınırında uyuşturucu operasyonu
AŞKABAT

Türkmenistan-İran sınırında bir tondan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Devlet Güvenlik Kurulu toplantısında açıklama yapan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov, sınır kuvvetlerinin, Serahs kenti yakınındaki Nevruzabat sınır kapısında 1050 kilogram afyon sakızı ele geçirdiğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelede etkin çalışmalarının devam edeceğini belirten Berdimuhamedov, operasyona katılan askerlere ödül verdi.

AA

Son Güncelleme: 01.09.2013 10:31
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Operasyonu
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