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22 Aralık 2016 Perşembe

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Türkiye’nin ilk ve tek Online Franchise Fuarı başlıyor

Türkiye’nin ilk ve tek Online Franchise Fuarı, franchise ve markalı bayilik sisteminin tüm oyuncularını bir platformda bir araya getirecek. Online olarak gerçekleştirilecek olan Franchise Fuarı’nda 50.000'in üzerinde girişimci markalarla buluşacak.

12 Aralık 2016 Pazartesi 14:59
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Türkiye’nin ilk ve tek Online Franchise Fuarı başlıyor

Endless Group bünyesinde kurulan Endless Fairs tarafından 21-22 Ocak 2017 tarihlerinde www.bemyfranchise.com adresinde Online Franchise Fuarı gerçekleştirilecek. Online Franchise Fuarı düşük organizasyon ve katılım maliyetleriyle; hızlı, kolay ve yüksek iletişimi mümkün hale getirecek.

Kendi işinin patronu olmak ve bunu yaparken daha az riskle daha fazla kazanç elde etmek isteyen girişimciler, Online Franchise Fuarı sayesinde markalar ile kolayca iletişime geçme fırsatı yakalayacak. Online Franchise Fuarı girişimcilere fuar kalabalığından ve karmaşasından uzak bir şekilde rahatça markaları inceleme olanağı sağlayacak.

Online Franchise Fuarı’na; Little Ceaser Pizza, Remax, Matbu.com, Evrensel Eğitim, Merblok Yapı, Theasilk, Evrensel Eğitim gibi sektörlerin önde gelen markaları katılacak.

Online fuarda canlı görüşme fırsatı

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarının katılacağı fuarda girişimciler broşür, afiş, katalog gibi materyallere tek tıkla ulaşabilecek. Aynı zamanda girişimciler real fuar ortamında olduğu gibi marka yetkilileri ile kameralı olarak da görüşme fırsatı yakalayabilecek. Bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlar vasıtasıyla ziyaret edilebilecek olan Online Franchise Fuarı’na dünyanın her yerinden bir tık ile kolayca erişilebilecek.

Zaman ve bütçe tasarrufu

Online Franchise Fuarı’na dünyanın herhangi bir yerinden katılmak için web sitesine tıklamanın yeterli olduğunu belirten Endless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir, “Online Franchise Fuar’ı sunduğu olanaklar ile zaman ve bütçe tasarrufu sağlıyor. Fuarlar dijital platformda gerçekleştirildiği için bütçeleri real olarak gerçekleşen fuarlardan çok daha düşük oluyor. Aynı zamanda herhangi bir stant kulum masrafı da yok. Online Franchise Fuarı sayesinde bir fuara katılmak için sadece internet bağlantısının olması yeterli oluyor. Bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından kolayca bağlantı sağlanabiliyor” dedi.

Markalara hedef kitlelerine dair detaylı istatistik ve bilgiler

Verimlilik, ölçülebilirlik gibi konuların klasik pazarlama süreçlerinde her zaman soru işaretlerini de beraberinde getirdiğini vurgulayan Gökmen Özdemir, “Gelişen teknoloji ile tüm süreçlerin veri tabanlarında kayıt altında olması, bu soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Online Franchise Fuarı’nda biz de veri tabanımızı, fuarın ihtiyaçlarına göre özel olarak konfigüre edebiliyoruz. Kendi veri tabanımız haricinde Google Analytics entegrasyonu sayesinde anlık ve tam analiz alabilmeyi mümkün kılıyoruz” dedi.

Fuarların en önemli kazançlarından birinin network olduğunu belirten Özdemir sözlerine şöyle devam etti; “Ancak doğru segmentlere ayrılmamış ve düzenli kayıt altına alınmamış kartvizit bilgileri ve notlar, networkün gücünü azaltıyor. Endless Fairs sistemimiz üzerinden gerçekleştirilen her iletişim ve etkileşim düzenli şekilde kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar istenildiği zaman online içerik yönetim sistemi aracılığı ile incelenebiliyor. Düzenli bir şekilde indirilebiliyor ve arşivlenebiliyor. Bir stant başında iken görüşülen onlarca kişinin bilgilerinin ve konuşmalarının not alınmasına, bunun için zaman harcanmasına gerek olmadan, tüm bilgiler otomatik olarak kayıt altına alınıyor.”

Online Franchise Fuarı’na dair ayrıntılı bilgi için http://www.bemyfranchise.com/

Önce Vatan Gazetesi
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