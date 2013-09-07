Türkiye'nin ilk tüp bebeği dünya evine girdi

DENİZLİ



Türkiye'de ilk tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen 25 yaşındaki Dilek Katrancı, dünya evine girdi.



Denizli'de yaşayan Birsel ve Türkay Katrancı çiftinin kızları Dilek Katrancı, özel bir düğün salonunda yapılan törende Halil Akar ile hayatını birleştirdi. Düğün salonuna davetlilerin alkışları arasında giren çifti, mutlu gününde akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.



Çiftin nikah şahitliğini AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve akrabaları yaptı.



Katrancı, düğün öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarif edilemez bir mutluluk içerisinde olduğunu söyledi. Yıllardır hayalini kurduğu ana kavuştuğunu dile getiren Katrancı, "Eşim benim böyle bir özelliğim olduğunu bilmiyordu. Kendisiyle tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiğimi paylaştığımda garipsemedi aksine ilk olmamdan dolayı hoşuna gitti" dedi.



Dünyada tıbbın çok ilerlediğini, tüp bebek yöntemiyle binlerce insanın dünyaya geldiğini ifade eden Katrancı, "Bunların hepsi de sağlıklı. İnşallah normal yoldan bebek sahibi olmak istiyoruz. Olmazsa da tüp bebek yöntemini düşünürüz" diye konuştu.



Damat Halil Akar ise Türkiye'de bu yöntemle dünyaya gelen ilk insanla evlendiği için şanslı olduğunu belirterek, "Her şeyden önce onunla tanışırken tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiğini bilmiyordum. Tabii ki bu bir yöntem. Sonuçta kanlı canlı bir insan, benim için güzel bir duygu. Türkiye'nin ilkini gelin olarak alıyorum" diyerek duygularanı dile getirdi.



Gelinin babası Türkay Katrancı ise 18 yıl bekledikten sonra evlat sahibi olduklarını ifade ederek, "Tarifsiz bir mutluluk içerisindeyim, çok şükür mürüvvetini de gördük" dedi.





AA