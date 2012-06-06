Türkiye'nin havası artık daha temiz

ANKARA - Türkiye genelinde, 5 yılda havadaki partikül madde kirlilik yükünde yüzde 36, kükürtdioksit miktarında ise yüzde 50 iyileşme sağlandığı tespit edildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Mustafa Satılmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Hava kalitesi ölçüm istasyonlarından elde edilen bilgiler GPRS modemle anında toplanıyor, uyarı veya alarm eşiklerinin geçilmesi durumunda halkın bilgilendirilmesi sağlanıyor'' dedi.

Isınma, sanayi ve trafik kaynaklı kirliliğin azaltılması yönünde yoğun çalışmalar yapıldığını anlatan Satılmış, ülke genelinde kurulması planlanan 209 temiz hava merkezinin 2014 yılına kadar tamamlanacağını bildirdi.