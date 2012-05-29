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Türkiye'nin Gül Bahçesi'nde hasat mevsimi

Dünyada gül yağı üretiminin yüzde 25'ini tek başına karşılayan Isparta'da, çiftçiler gül çiçeği hasadı yapıyor.

Türkiye'nin Gül Bahçesi'nde hasat mevsimi

Dünyada gül yağı üretiminin yüzde 25'ini tek başına karşılayan Isparta'da, çiftçiler gül çiçeği hasadı yapıyor.

29 Mayıs 2012 Salı 09:18
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Türkiye'nin Gül Bahçesi'nde hasat mevsimi

Isparta kent merkezi ve ilçeleri gül kokmaya başladı. Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888 yılında Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta topraklarıyla buluşturduğu gül, sabah saatlerinde yapraklarını açmasıyla bahçelerde üreticiler tarafından mis kokular arasında toplanıyor. Gül çiçeğini çuvallara koyan üreticiler, ürünlerini Gülbirlik'e teslim ediyor.
Mayıs ve haziran aylarında çiçek açan gül önce bölgeyi, sonra da gül yağı ile tüm dünyayı eşsiz kokusuyla büyülüyor. Parfüm sektöründe gül esansı için kullanılan Isparta gülünü diğer 150 çeşit gülden ayıran özellik ise eşsiz kokusu ve kokusunun kalıcılığı.
Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl 8 ile 10 Mayıs tarihleri arasında başlayan gül çiçeği açımının, bu yıl 15 gün geciktiğini söyledi.
Geçen yıl yaklaşık 7 bin 500 ton civarında bir rekolte beklerken 6 bin 500 ton civarlarında kaldıklarını, bunda yağışların etkisi olduğunu belirten Çelik, ''Isparta genelinde bu yıl ortalama 7 bin ton bir rekolte bekliyoruz. 2 yıldır yağışlar nedeniyle güller 15 gün geç açmaya başladı'' dedi. Çelik, gülün çiçek açarken hem yağmuru hem de güneşi görmesi gerektiğini söyledi.
Sektörün ihtiyacının 7 bin tonluk bir rekolteyle karşılanabileceğine dikkati çeken Çelik, kaliteli gül çiçeği elde edilmesi için ürünün öğleden akşama kadar toplanmaması gerektiğini vurgulayarak, gül üretiminin geleceğinin, kaliteli çalışmayla teminat altına alınabileceğini kaydetti.
Çelik, hasat döneminde güllerin sabah erken saatlerde toplanarak tesislere getirildiğini, bakır kazanlarda kaynatılıp damıtıldığını, böylece gül çiçeğinden yağ oluşturduklarını dile getirdi. Bu işlemin haziran ayı sonuna kadar devam ettiğini söyleyen Çelik, yağın dinlendirildikten sonra dünya parfüm piyasasına sunulduğunu aktardı.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 01:18
Anahtar Kelimeler:
Gül Bahçesi
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