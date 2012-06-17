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Türkiye'nin fayları güncellendi

MTA, en son 1992'de güncellediği 'Türkiye Diri Fay Haritası'nı 6 yıllık çalışmanın ardından yeniledi.

Türkiye'nin fayları güncellendi

MTA, en son 1992'de güncellediği 'Türkiye Diri Fay Haritası'nı 6 yıllık çalışmanın ardından yeniledi.

17 Haziran 2012 Pazar 13:45
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Türkiye'nin fayları güncellendi

ANKARA

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, en son 1992 yılında hazırladığı ''Türkiye Diri Fay Haritası'nı 6 yıllık çalışmanın ardından yeniledi. 1912'den bu yana yaşanan bütün hareketlerin dikkate alındığı Türkiye Diri Fay Veri Tabanı, 1:1.000.000, 1:250.000 ve 1:25.000 olmak üzere üç farklı ölçek kademesinde haritalandırıldı.
Kurum, depremin kaynağı diri fayların coğrafik dağılımları, nitelikleri ve deprem davranışları gibi jeolojik, jeomorfolojik ve sismolojik bilgileri içeren diri fay veri tabanı güncelledi.
Deprem riskinin yüksek olduğu Marmara Bölgesi'nden başlanan ve fay hatlarının yoğunlaştığı illerle çizimine devam edilen haritada, İstanbul ile ilgili ayrıntılı sonuçlara ulaşılması için ''CBS'' olarak adlandırılan Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi kullanıldı.
Yeni Diri Fay Haritası'nın Mersin ve Sinop'ta yapılacak nükleer santraller ile İstanbul'a 3. Köprü projelerinde dikkate alınması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 17.06.2012 05:46
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