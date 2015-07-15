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Türkiye'nin doğal güzellikleri ziyaretçilerini bekliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, tabiatla iç içe bir bayram geçirmek isteyenleri milli parklara ve tabiat parklarına davet etti.

Türkiye'nin doğal güzellikleri ziyaretçilerini bekliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, tabiatla iç içe bir bayram geçirmek isteyenleri milli parklara ve tabiat parklarına davet etti.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 11:23
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Türkiye'nin doğal güzellikleri ziyaretçilerini bekliyor
ANKARA -  Milli parklar ve tabiat parkları havası, suyu, tarihi ve doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarının yanı sıra vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlaması ile özellikle şehirlerde yaşayan insanlar için cazibe merkezleri oluyor. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü vatandaşların ramazanda olduğu gibi bayramda da herhangi bir aksilik yaşamadan huzur içinde milli parkları ve tabiat parklarını kullanmaları için gerekli tedbirleri aldı.

Bu kapsamda 40 milli park ve 203 tabiat parkındaki bütün tesislerin bakım ve tadilatları yapıldı.

Alanların temizliği için gerekli önlemler alınırken, yeteri kadar görevlinin hazır bulundurulmasına yönelik planlamalar yapıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek her türlü duruma karşı da gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

"Yangınlara sebebiyet verecek ihmallerden kaçınılmalı"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı coşkusuyla yaşayabilmeleri için üzerlerine düşen görevi yerine getirerek, gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Taş, "Vatandaşlarımızı tabiatla iç içe bir bayram için milli park ve tabiat parklarına davet ediyor, tabii alanlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızdan da bu alanlarda gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Vatandaşların, orman yangınları konusunda tedbirli olmaları gerektiğini vurgulayan Taş, milli parklar, tabiat parkları ve orman içerisinde yangınlara sebebiyet verecek ihmallerden kaçınılmasını istedi.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 10:17
Anahtar Kelimeler:
Türkiyeönce VatanZiyaretçiDoğal Güzellik
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